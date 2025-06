O Flamengo está garantido nas oitavas de final do Mundial do Clubes após duas vitórias sólidas no grupo D. Agora, os rubro-negros aguardam os possíveis adversários da próxima fase: Boca Juniors ou Benfica, ou até mesmo o Bayern de Munique, em chances remotas. A seguir, o Lance! mostra as possíveis combinações da última rodada dos times emparelhados ao grupo do Mais Querido.

O Grupo D promete ser um dos mais emocionantes da terceira rodada do Mundial, em virtude da disputa por uma vaga nas oitavas de final entre Boca e Benfica, protagonistas de uma exibição movimentada na fase de grupos. Os Xeneizes têm a missão mais fácil: superar o Auckland City, da Nova Zelândia, que sofreu duas goleadas no torneio até aqui. O desafio dos Encanados, por outro lado, é lutar contra o gigante Bayern — com chance de roubar a liderança dos alemães, já classificados para o mata-mata. Ambas as partidas acontecem nesta terça-feira (24), às 16h (de Brasília).

Se Bayern e Boca venceram, a segunda vaga será decidida pelos critérios de desempate entre os argentinos e as Águias. Após o término da rodada 2, o Benfica tem seis gols de saldo (oito marcados e dois sofridos) e – 8 pontos de disciplina (cinco cartões amarelos e um vermelho). O time do presidente Riquelme, por sua parte, apresenta – 1 gol de saldo (três marcados e quatro sofridos), além de liderar o Mundial em pontos (– 11: cinco cartões amarelos e dois vermelhos).

Confira a ordem dos critérios de desempate 📋

1. Confronto direto;

2. Melhor saldo de gols nesses confrontos diretos;

3. Mais gols marcados nesses mesmos jogos;

4. Melhor saldo de gols considerando todos os jogos da fase de grupos;

5. Mais gols marcados em todos os jogos do grupo;

6. A equipe com menos pontos perdidos por cartões leva vantagem.

Cartão amarelo: – 1 ponto

Cartão vermelho por dois amarelos: – 3 pontos

Vermelho direto: – 4 pontos

Amarelo + vermelho direto no mesmo jogo: – 5 pontos

7. Persistindo o empate, a vaga será decidida por sorteio conduzido pela Fifa.

