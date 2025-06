Em meio à disputa do Mundial de Clubes 2025, a crise do goleiro Andrada no Monterrey veio à tona. Titular da equipe nos dois primeiros jogos da competição, o argentino Esteban Andrada, fez declarações polêmicas a uma rádio de seu país, expondo sua insatisfação com a diretoria e sinalizando uma possível saída do clube.

A crise do goleiro Andrada no Monterrey

O estopim da crise foi a contratação do goleiro Santiago Mele, titular da seleção uruguaia, durante a janela de transferências especial para o Mundial. Andrada, que vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida e da imprensa mexicana, revelou ter sido pego de surpresa com a chegada de um concorrente de peso.

— Ninguém falou comigo — declarou Andrada em entrevista à Rádio La Red, da Argentina. — Eu gostaria que, se não contam mais comigo, me dissessem de frente, e assim eu procuraria outro clube. Mas ninguém me disse nada e, de repente, chegou o 'Santi' Mele — desabafou o goleiro.

(Foto: Juan Mabromata/AFP)

'Não acho que vou ficar': futuro longe do México

Apesar de ter sido o escolhido para atuar nas duas primeiras partidas do Mundial, Andrada deixou seu futuro em aberto com uma frase que gerou incerteza total sobre sua permanência. Questionado sobre os próximos passos, o goleiro revelou já ter sido contatado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina.

— O treinador de goleiros do Vélez me mandou uma mensagem, perguntou sobre minhas condições e como estava minha situação aqui no Monterrey. Eu lhe disse que, pelos movimentos que fizeram, certamente buscarei um novo clube. Não acho que vou ficar aqui nos Rayados — sentenciou, colocando em dúvida sua continuidade na equipe após o Mundial.

