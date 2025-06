Assista aos melhores momentos de River Plate e Monterrey, pelo Mundial

No último sábado (21), River Plate e Monterrey ficaram no empate sem gols pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA). As equipes fazem parte do Grupo E, ao lado da Inter de Milão e do Urawa Reds, do Japão.

Confira os melhores momentos:

Como foi o jogo?

O Mundial viu, neste sábado, uma partida com "clima de Libertadores", tendo muita disputa e diversas faltas. Os mexicanos começaram tendo chance em tentativa de Canales, que foi defendida por Armani. No rebote, Arteaga mandou por cima.

Em resposta, Mastantuono sofreu falta e cobrou para defesa de Andrada. Depois, Galoppo recebeu dentro da área e finalizou colocado. A bola, que foi desviada, saiu pelo lado esquerdo da meta do Monterrey.

River Plate e Monterrey empatam em jogo movimentado no Mundial. (Foto: Divulgação/ Monterrey)

O River, ainda nos últimos instantes do 1º tempo, teve novas chances. Martínez Quarta ficou com sobra na área e bateu para fora. Na sequência, Mastantuono finalizou de fora e a bola foi para escanteio. A etapa inicial terminou sem gols e, em clima de disputa, com 21 faltas.

Após o intervalo, o River aumentou a pressão e passou a ter mais ataques. Galoppo quase abriu o placar em desvio, mas Arteaga tirou. Em boa jogada pela direita, Mastantuono chutou colocado e exigiu defesa de Andrada.

O Monterrey, que se defendia, buscava explorar os espaços no contra-ataque. Ao longo do 2º tempo, Gallardo e Domènec tentaram manter o ritmo com alterações. Em escanteio, Borja ficou com a sobra e finalizou, mas Andrada salvou.

Castaño parou contra-ataque e foi expulso pelo segundo amarelo. Apesar das tentativas nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado. Assim, River e Monterrey chegarão à última rodada com chances de classificação e também de queda. O mesmo vale para a Inter de Milão, enquanto que o Urawa Reds já está eliminado.