O Fluminense enfrenta o Mamelodi Sundowns pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes pelo Grupo F. O time da África do Sul lidera o campeonato nacional do país e tem um goleiro como um dos protagonistas do elenco.

Ronwen Williams, goleiro do Mamelodi Sundowns, vai enfrentar o Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução / X)

Ronwen Williams, de 33 anos, tem uma marca impressionante pelo clube sul-africano. Em suas 60 últimas partidas, o goleiro não sofreu gols em 38 jogos. Isso significa que o arqueiro não foi vazado em 63% dos jogos disputados no recorte.

O goleiro da seleção da África do Sul teve outra marca que impressiona na temporada 2023/24. Em 30 jogos no Campeonato Sul-Africano, sofreu apenas 10 gols. Na Liga dos Campeões da África, sofreu apenas 3 gols em 11 partidas, com uma média de 72% de jogos sem ser vazado.

Na liga nacional da África do Sul, o Mamelodi caminha a passos largos para o seu octacampeonato consecutivo do torneio. O time lidera o campeonato com 12 pontos a mais que o segundo colocado a da competição. Apesar de ter dois jogos a mais que os rivais, o clube pode ser campeão com quatro rodadas de antecedência.

O clube pode ampliar o recorde se conquistar o título nacional na África do Sul. Nenhum outro clube conseguiu ser campeão mais do que três vezes consecutivas da competição. Além da liga nacional, "Os Brasileiros" estão na decisão da Champions League da África. O Mamelodi entra em campo pela decisão no dia 1º de junho.

Mamelodi Sundows x Fluminense no Mundial de Clubes

🌏 Mamelodi Sundowns x Fluminense

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami