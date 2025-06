Eliminado na fase de grupos do Mundial de Clubes em grupo que tinha Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, o Porto está preparando uma barca de nove jogadores que devem sair do clube. Segundo o jornal português A Bola, três brasileiros estão na lista de dispensáveis, que inclui o técnico Martín Anselmi. Ao chegar em Portugal, o time foi recebido com protestos.

O jornal informa que Pepê, ex-jogador do Grêmio, Otávio, ex-Flamengo e o goleiro Samuel Portugal encabeçam a lista de oito jogadores. Completam a lista Zaidu, Grujic, André Franco, Gonçalo Borges, Danny Namaso e Deniz Gul. Ainda há Fábio Vieira e Tiago Djaló, que, terminados os empréstimos, que não devem renovar seus empréstimos e voltarão a Arsenal e Juventus, respectivamente.

Após ser eliminado do Mundial, o Porto precisa fazer dinheiro, e alguns jogadores são considerados importantes para gerar caixa, por terem algum valor de mercado. E os brasileiros estão neste pacote, principalmente Pepê, que já atraiu interesse da Arábia Saudita. O A Bola ainda informa que a diretoria já fez uma reunião para definir o futuro de Martín Anselmi, e sua demissão deve ser anunciada nos próximos dias.

O Porto não fez uma boa campanha na competição. Na estreia, empatou em 0 a 0 com o Palmeiras e foi dominado pela equipe brasileira. Na segunda rodada, perdeu para a Inter Miami por 2 a 1, com direito a golaço de falta de Lionel Messi. Na terceira e última rodada, empatou em 4 a 4 com o Al Ahly em jogo movimentado.

Porto é recebido com protestos no aeroporto após fracasso no Mundial

Toda a comitiva do Porto, de Portugal, foi recebida com protestos de centenas de torcedores depois da eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes. Ao desembarcar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Vila Nova da Telha, jogadores e comissão técnica foram insultados com cantos e faixas.

Protesto dos torcedores do Porto (Foto: Reprodução)

A revolta dos 'adeptos' não tem origem no Mundial. Apesar da competição nos Estados Unidos ter agravado o cenário, a temporada do Porto foi decepcionante de maneira geral.

O clube terminou o Campeonato Português, por exemplo, na terceira colocação, com 11 pontos de distância do campeão Sporting. Na Liga dos Campeões, o Porto foi eliminado nos playoffs das oitavas de final para a Roma, da Itália.

