O River Plate-ARG foi eliminado do Mundial de Clubes na noite da última quarta-feira (25). O clube caiu após a derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão-ITA, que avançou como líder do Grupo E. A imprensa argentina repercutiu a queda e comentou a respeito do desempenho na competição. O Boca Juniors, que era o outro representante do país, também despediu-se do torneio.

O time de Marcelo Gallardo chegou a fazer um 1º tempo equilibrado diante da Inter, mas não resistiu à pressão italiana na etapa final. No intervalo, o Monterrey-MEX já vencia o Urawa Reds-JAP por 3 a 0, o que dificultou a vida do River.

"Derrota tão dolorosa quanto esperada"

A "ESPN Argentina" citou que o River Plate competiu durante o 1º tempo e chegou a criar chances contra a meta de Yann Sommer, mas tudo mudou após o intervalo. O Monterrey já estava triunfando por 3 a 0 durante a pausa entre os tempos.

— O resultado não alterou muito o plano de jogo, já que o objetivo era atacar, mas abalou o emocional da equipe. A concentração e a compostura demonstradas pela equipe até a vitória mexicana desapareceram nos segundos 45 minutos. Não conseguiram mais conter Lautaro Martínez nem as triangulações dos italianos - relatou o veículo.

Partida entre Inter de Milão e River Plate, pelo Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

"Uma decepção"

O "Diario OLÉ" afirmou que o River lutou, mas falhou em excesso no terço final do campo. O jornal citou também que a Inter conseguiu superar os argentinos na parte física.

— Uma pena: no fim das contas, uma decepção. Porque a realidade é que o River não poderia ter ficado de fora das oitavas de final pelo seu grupo, e nesta quinta-feira volta a Ezeiza [cidade da Argentina], na manhã estadunidense - contou o portal.

"Eliminação prematura"

O "Clarín" citou a expulsão do zagueiro Martínez Quarta como um dos pontos decisivos no embate. O defensor recebeu vermelho direto no 2º tempo, após entrada em Mkhitaryan.

— O River precisava segurar a pressão e buscar a vitória, mas com 10 homens. Parecia demais. E Pio Espósito confirmou isso ao finalizar confortavelmente para começar a sentenciar a história, que Bastoni encerrou ao selar a classificação da Inter e a eliminação prematura do River do Mundial de Clubes - destacou a publicação.