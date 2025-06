A poucos dias do início do tão aguardado Mundial de Clubes da Fifa, a Inter de Miami enfrenta uma incerteza que vai muito além das quatro linhas: o futuro de Lionel Messi. O craque argentino, campeão do mundo e maior estrela da equipe, está com o contrato prestes a expirar, o que gera apreensão entre os torcedores e movimenta os bastidores do clube.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Contrato de Messi termina em dezembro

O atual vínculo de Messi com a Inter de Miami termina em dezembro de 2025, o que o tornará agente livre no mercado de transferências do meio do ano. Isso significa que, a partir de julho, o camisa 10 poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, algo que preocupa profundamente a diretoria da equipe norte-americana.

Messi comemora um de seus gols contra o Columbus Crew (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

Renovação a caminho?

De acordo com o presidente do clube, Jorge Mas, a Inter de Miami já trabalha nos bastidores para garantir a permanência de Messi até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A proposta de renovação inclui reforço financeiro, apoio de novas marcas patrocinadoras e um projeto esportivo ambicioso.

continua após a publicidade

- Sou otimista porque fizemos de tudo para que Leo se sinta em casa. Ele é um competidor nato e quer vencer. Espero que possamos conquistar muitos troféus juntos nos próximos anos. Estamos só esperando para dar aos torcedores as boas notícias sobre Lionel Messi - afirmou Mas em entrevista ao Marca.

Retorno à Argentina?

As especulações aumentaram recentemente com o retorno de Ángel Di María ao Rosario Central, o que fez crescer os rumores de um possível regresso de Messi ao futebol argentino, especialmente ao Newell’s Old Boys, clube onde iniciou sua trajetória nas categorias de base. No entanto, até o momento, não há nenhuma confirmação nesse sentido.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Foco no Mundial de Clubes

Apesar das incertezas, Messi está concentrado em um grande desafio: a participação do Inter Miami no Mundial de Clubes, que começa no próximo sábado, 14 de junho, com estreia diante do Al-Ahly. A competição reúne 32 times, incluindo outros representantes da MLS, como Seattle Sounders e Los Angeles FC.

➡️Mundial agita o mercado: veja os reforços dos clubes participantes

Reforço de peso a caminho

Como parte do projeto de retenção e crescimento do clube, Jorge Mas também revelou que pretende trazer uma nova estrela para reforçar o elenco na próxima temporada. "Há espaço no clube para mais uma estrela", declarou o presidente.