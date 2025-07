Fluminense perde dois titulares para a semifinal do Mundial de Clubes

ORLANDO (EUA) — O Fluminense derrotou o Al-Hilal por 2 a 1 e se garantiu na semifinal do Mundial de Clubes. No entanto, o Tricolor carioca terá dois desfalques garantidos na próxima partida da equipe no torneio. O zagueiro Freytes e o meia Martinelli levaram seus segundos cartões amarelos na competição e estão fora do jogo contra o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea.

Jogadores do Fluminense reclamam com a arbitragem na partida com o Al-Hilal (Foto: Paul Ellis / AFP)

O Fluminense precisou entrar em campo com Fuentes na lateral-esquerda, já que Renê foi advertido com o amarelo na partida contra a Inter de Milão e ficou suspenso do jogo desta sexta-feira.

Alívio para os outros pendurados

A boa notícia para Renato Gaúcho é que os outros quatro jogadores que iniciaram a partida como titulares e que estavam pendurados não receberam cartão e estão liberados para as quartas de final. Jhon Arias, Cano, Nonato e Facundo Bernal estão garantidos na semifinal.

O zagueiro Thiago Santos, que também correu o risco de suspensão, entrou no jogo e não foi advertido pela arbitragem. Keno, que também estava pendurado, não atuou contra o Al-Hilal. Agora, Renato Gaúcho precisará fazer pelo menos duas substituições para preencher as vagas de Freytes e de Martinelli.

O futuro do Fluminense no Mundial

Com a classificação para a semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense fica nos Estados Unidos por pelo menos mais três dias. O Tricolor vai enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea na próxima terça-feira (8).

O jogo pela semifinal acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York. A partida está marcada para começar às 16h (de Brasília) e o vencedor garantirá uma vaga na grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa.