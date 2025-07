Torcedores do Fluminense se rendem a Martinelli após gol no Al-Hilal: ‘Nunca critiquei’

O Fluminense saiu na frente no confronto contra o Al-Hilal, desta sexta-feira (4), em Orlando, nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Na ocasião, Matheus Martinelli foi o responsável por marcar o gol tricolor. Nas redes sociais, torcedores do clube carioca se renderam ao jogador, que já foi muito criticado no passado.

O tento do meia saiu aos 39 minutos da primeira etapa. Após um cruzamento, João Cancelo afastou mal o perigo da área do clube árabe. A bola ficou com Fuentes, que tocou para Martinelli. O meia, percebeu a defesa adversária exposta e conseguiu dominar e ajeitar o corpo para acertar uma finalização que parou no ângulo do gol de Bono.

O arremate foi indefensável para o goleiro marroquino, que ainda tentou chegar na bola. Nas redes sociais, torcedores do Fluminense comemoraram o feito, e alguns, chegaram a perdir desculpas para Martinelli, que já foi criticado no passado. Veja abaixo: