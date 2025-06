NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense está escalado para enfrentar o Borussia Dortmund pela estreia do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília). Renato optou por começar com três volantes e conta com o retorno de Canobbio ao time titular.

Conforme a coletiva do dia anterior, o treinador optou por deixar Germán Cano no banco de reservas e começará com Everaldo. O argentino se recuperou de uma lesão no joelho recentemente e o treinador justificou a decisão por ainda estar recuperando ritmo de jogo.

Escalação do Fluminense

Para a partida, Renato optou por Renê na lateral esquerda e Canobbio na ponta, o que atende às preocupações defensivas destacadas pelo comandante. Outra escolha que segue esta linha é de começar o jogo com três volantes, ocupando e protegendo mais o meio de campo com Hércules, Martinelli e Nonato.

Assim, o time está escalado da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio e Everaldo.

No banco, Renato terá à disposição os goleiros Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes, os zagueiros Ignácio, Manoel e Thiago Santos, e os laterais Fuentes e Guga. Para o meio de campo, Facundo Bernal, Ganso, Lezcano e Lima são opções, enquanto no ataque terá Keno, Paulo Baya, Serna e Cano.

Lesionado, Soteldo não foi relacionado. O atacante está em tratamento integral desde que chegou aos Estados Unidos e deve perder a fase de grupos da competição.

Canobbio em treino do Fluminense em Nova Jersey, no Herrisson Stadium (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Escalação do Borussia Dortmund

O técnico croata Niko Kovac escalou sua equipe com: Kobel; Anton, Bensebaini, Svensson, Suele e Ryerson; Gross e Sabitzer; Brandt, Adeyemi e Guirrassy.

