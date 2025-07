NOVA YORK (EUA) — Os torcedores do Fluminense retoraram à Nova York para a concentração antes da semifinal contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Com um otimismo pairando no ambiente, os tricolores chamaram atenção de moradores locais e turistas que passavam pelo bar Legends.

O estabelecimento, que foi a casa da torcida durante os primeiros jogos da fase de grupos e volta a recebê-los, comporta centenas de pessoas na parte de dentro. Para receber a festa da NY Flu, também fizeram um cercado do lado de fora, que foi enchendo ao longo da noite e onde foram entoadas diversas músicas de arquibancada ao som da bateria da "organizada".

O clima entre os torcedores do Fluminense é de euforia e agitação com a campanha surpreendente. Há pessoas que vieram do Brasil (de novo), outras que saíram de outros estados do país e aquelas que ainda estão para chegar.

Torcida marca presença na Fluminense House (Foto: Sharon Prais/Lance!)

— MInha família é toda tricolor e viemos para os jogos do mata-mata juntos, para Orlando e Charlotte, mas eles voltaram e eu resolvi ficar para ver a semi e, quem sabe, uma final — contou Giovana, otimista.

As vitórias sobre a Inter de Milão e o Al Hilal injetou confiança nos tricolores, que acreditam na vitória sobre o Chelsea e dividem um pensamento de que a equipe atual possui uma "aura" semelhante com do time que foi campeão da Libertadores em 2023. A mística ganha ainda mais elementos nas figuras de Renato Gaúcho e Thiago Silva, que, no entendimento de alguns tricolores, retornaram para "fechar de vez o ciclo de 2008", quando foram vice-campeões da Libertadores.

— 2008 foi uma infelicidade muito grande, mas são coisas da vida. Ou você vai ganhar, ou perder, não tem meio termo. Fizemos tudo certo, mas não aconteceu. Assim como naquela época, eu trabalho o meu grupo para vencer e estou tendo essa oportunidade de estar fazendo uma grande Copa do mundo. Está sendo um privilégio. Viemos para fazer história. Estou muito feliz com o sucesso do Fluminense neste Mundial, porque viemos para vencer, não só para participar. Degrau a degrau, chegamos na semifinal — declarou Renato Gaúcho em coletiva de imprensa.

O Tricolor enfrenta o Chelsea às 16h (de Brasília, 15h local), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes do jogo, o bar receberá novamente os torcedores, para irem juntos ao palco do decisão. O vencedor segue para a final e enfrentará Real Madrid ou PSG, que jogam no dia seguinte, no mesmo local.