Imprensa europeia chama Arias, do Fluminense, de ‘Pelé colombiano’

Jhon Arias, estrela do Fluminense, recebeu o título de "Pelé colombiano" em uma reportagem produzida pelo jornal Marca, um dos maiores da imprensa esportiva da Espanha.

A mídia espanhola trouxe alguns nomes que são considerados destaques neste Mundial de Clubes. Entre os perfis criados, um em específico chamou atenção: Jhon Arias. Ao falar da atuação de Arias nos últimos jogos do Flu, a qualificação surgiu.

- Ele vem atuando tão bem que ganhou o apelido de "Pelé Colombiano". Atacante destro, ele se destaca por sua capacidade de furar barreiras - escreveu o jornal.

Jhon Arias é uma das principais peças do Fluminense neste Mundial de Clubes e não por acaso é também o atleta com maior minutagem entre os jogadores de linha no elenco. A liderança do colombiano se mantém ao comparar os números com atletas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, e com os de Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns, adversários do Tricolor na competição.

Jhon Arias tem recebido destaque em jornais do mundo todo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Veja o perfil completo que o Marca trouxe sobre Jhon Arias

Arias é o líder no Fluminense, entre brasileiros e adversários no Mundial

Com 2495 minutos jogados, o meia-atacante é o atleta que atuou por mais tempo em 2025 entre os clubes citados. Vale destacar que o critério foi por ano, uma vez que na Alemanha e na África do Sul a temporada começou em 2024, e que não contou jogos pelas seleções. No Flu, Arias entrou em campo 27 vezes, tendo menos jogos apenas que Fábio e Kevin Serna, que possuem 30 cada.

Com velocidade, força, qualidade técnica e versatilidade, é o líder em assistências do time, com 12 passes para gol, além de três marcados. As atuações decisivas pelo Fluminense, somadas aparições pela seleção, colocaram o jogador na ordem do mais valioso colombiano do Mundial de Clubes. Conforme dados do portal Trasnfermarkt, o atleta está avaliado em 17 milhões de euros, seguido por Richard Rios, do Palmeiras, avaliado em 16 milhões.