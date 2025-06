AO VIVO: acompanhe o dia do Botafogo direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) - O Botafogo avançou às oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa e inicia nesta quarta-feira (25) a preparação de olho no duelo com o Palmeiras, no sábado, na Filadélfia. O Glorioso já está na cidade e treinará no Philadelphia Eagles Performance Center, da franquia estadunidense da NFL. rformance Center, da franquia estadunidense da NFL. O Lance! acompanha tudo do dia do Alvinegro! Siga as atualizações:

A atividade desta quarta acontecerá às 10h30 (de Brasília). Os jornalistas terão janela de apenas 15 minutos para as primeiras movimentações comandadas pelo técnico Renato Paiva.

Além de substituir Gregore por uma opção do setor, Paiva pode mudar a estrutura do Botafogo. Álvaro Montoro aparece como outra saída, para jogar pelo lado esquerdo, e deslocar Savarino à faixa central. Com isso, Marlon Freitas e Allan fariam contenção e saída de bola.

*Matéria em atualização