Nesta terça-feira (24), o Boca Juniors empatou com o Auckland City em 1 x 1, pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O confronto aconteceu no Estádio Geodis Park, em Nashville (EUA). Com a vitória do Benfica sobre o Bayern de Munique, a equipe argentina terminou o jogo sabendo da eliminação na competição.

Auckland City x Boca Juniors: como foi o jogo?

A partida começou com o Auckland surpreendendo e assustando. Logo aos cinco minutos, após escapada pelo lado esquerdo, a bola foi atravessada para Murati, que bateu de primeira e obrigou Marchesín a fazer boa defesa. A partir daí, o time argentino passou a controlar a posse de bola e conseguiu abrir o placar em um lance de bola parada.

Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Di Lollo subiu e cabeceou na trave, a bola bateu no goleiro Garrow e morreu no fundo da rede. Depois do gol, o Boca ganhou confiança, começou a pressionar muito e criou várias chances, mas a etapa inicial acabou somente 1 x 0.

A segunda etapa começou e, surpreendentemente, o Auckland empatou a partida. Também em um escanteio, Christian Gray, zagueiro e professor em formação, subiu e testou no canto de Marchesín para deixar tudo igual.

Logo após o gol, aos 12 minutos, a partida foi paralisada por questões climáticas; um alerta de tempestade severa na cidade de Nashville foi acionado. A paralisação durou por volta de uma hora. O jogo recomeçou com o Boca já eliminado - o Benfica derrotou o Bayern de Munique na outra partida do grupo e tirou as chances de classificação da equipe argentina-.

Apesar disso, o Boca pressionou muito em busca de um gol para encerrar bem sua participação no Mundial de Clubes, mas esbarrou na falta de inspiração do ataque e na boa atuação de goleiro Garrow. Assim, a partida acabou mesmo empatada.

O Auckland City, único clube amador da competição, conquistou seu único ponto no Mundial de Clubes após ter sido goleado nas duas primeiras rodadas. (10 x 0 para o Bayern e 6 x 0 para o Benfica). Além disso, o time passou a fase de grupos inteira sem tomar nenhum cartão amarelo e levará para casa o troféu fair-play.

✅FICHA TÉCNICA

AUCKLAND CITY 1 X 1 BOCA JUNIORS

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO C

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Geodis Park, em Nashville (EUA)

🥅 Gols: Garrow (CONTRA - AUC - 26/1°T), Christian Gray (AUC - 11/2°T)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

⚽ ESCALAÇÕES

AUCKLAND CITY (Técnico: Paul Rosa)

Garrow, Murati (Connoly), Mitchell, Christian Gray, Boxall e Jerson Lagos (Joe Lee); David Yoo (Ellis), Gerad Garriga (Vale), Mario Ilich e Manickum (Zeb); Myer Bevan.

BOCA JUNIORS (Técnico: Miguel Ángel Russo)

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino e Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos (Zenón) e Alan Velasco (Braida); Miguel Merentiel e Cavani (Milton Giménez).