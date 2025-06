Lance em Flamengo x Bayern enlouquece torcedores: ‘Inacreditável’

Flamengo x Bayern é o duelo que está agitando a tarde de Mundial de Clubes neste domingo (29). A partida, que começou às 17h, tem 2 a 1 para os alemães no placar. Um lance no primeiro tempo enlouqueceu os torcedores nas redes sociais.

Logo aos 3 minutos de jogo, depois de uma cobrança de escanteio, Pulgar desviou para trás e marcou um gol contra para o Bayern de Munique. Depois, aos 8, Arrascaeta perdeu a bola no campo de defesa, e Harry Kane chutou de fora da área. A bola ainda resvalou em Léo Ortiz antes de entrar.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo cruzou, Arrascaeta revalou, e Gerson fuzilou para o gol de perna esquerda. Sem chances para o Neuer.

Depois do começo avassalador dos alemães, o Flamengo entrou no jogo e começou a criar chances de perigo. Em uma delas, Arrascaeta cruzou, e Luiz Araújo completou. Manuel Neuer justificou porque é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol. O lance enlouqueceu os torcedores.

Arrascaeta em Flamengo x Bayern (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja reação dos torcedores com lance em Flamengo x Bayern

Histórico de confrontos entre Flamengo x Bayern

O único confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Torneio Internacional de Kuala Lumpur aconteceu em julho de 1994, com vitória rubro-negra por 3 a 1. Rogério Lourenço, Marquinhos e Sávio marcaram os gols do time carioca na final disputada na Malásia, garantindo o título da competição amistosa, também conhecida como SEE'94.

Escalação do Flamengo

Com isso, o Flamengo vai a campo enfrentar o Bayern com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Jorginho; Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

Escalação do Bayern de Munique

Por sua vez, os Bávaros têm mudanças no time titular. Na defesa, Konrad Laimer retorna à lateral direita, com Sasha Boey no banco de reservas, enquanto Josip Stabusuc assume a vaga de Raphael Guerreiro na esquerda. Além disso, Dayot Upamecano e Jonathan Tah, recém-contratado, formam a dupla de zaga pela primeira vez.

Na frente, Jamal Musiala está recuperado de dores musculares, mas fica no banco de reservas. Michael Olise deve assumir a função de meia-armador, enquanto Serge Gnabry ganha vaga entre os 11 iniciais.

Desta forma, o Bayern encara o Flamengo com a seguinte escalação: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Guerreiro; Kimmich, Goretzka e Olise; Coman, Kane e Gnabry.