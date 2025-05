O Flamengo terá o Espérance, da Tunísia, como primeiro rival da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os dois integrantes do Grupo D se enfrentam na Filadélfia no dia 16 de junho. Rodrigo Rodrigues e Yan Sasse formam uma dupla bastante entrosada no ataque adversário.

Os dois brasileiros chegaram praticamente juntos ao Espérance e camisa 9 contou, em entrevista exclusiva ao Lance! como os se adaptaram juntos ao novo país.

Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues são parceiros dentro e fora de campo (Foto: Reprodução / Instagram)

— Somos muito amigos, irmãos. A gente acabou fazendo tudo junto, não com ele me apresentando as coisas porque ele chegou uma semana antes que eu. A partir do momento que cheguei, ele já tinha o conhecimento de algumas coisas, mas foi tudo muito parelho, tudo muito junto. A gente procurou apartamento junto, a gente sai com as nossas famílias — falou o atacante do Espérance.

Além dos momentos que os dois passam em família, Rodrigo conta que até os deslocamentos para os treinos do Espérance costumam ser feito pelos dois. Obviamente, a boa relação fora dos campos se traduz em muito entrosamento nos gramados. Juntos, Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues levam perigo às defesas adversárias.

Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues enfrentarão Flamengo no Mundial (Foto: Reprodução / Instagram)

— Dentro de campo, na nossa primeira temporada a gente se deu super bem. A gente estava ali sempre se procurando dentro de campo. Às vezes nossos companheiros entendiam que a gente estava em um bom momento, que a gente estava se entendendo e entendiam que não era egoísmo nosso e que a gente estava ali fazendo o melhor para o time.

Somados, Rodrigo Rodrigues e Yan Sasse alcançaram 34 gols e sete assistências nos dois anos de Espérance e estão entre os principais nomes para o embate com o Flamengo no Mundial.

Flamengo x Espérance no Mundial

🌏 Flamengo x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field