Muito mais do que simbólica, a vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Chelsea na tarde desta sexta-feira, no Lincoln Financial Field, garantiu a liderança do Grupo D e foi rentável para o clube carioca, que embolsou mais US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) depois do apito final.

O Flamengo, por sinal, recebeu a mesma premiação na vitória por 2 a 0 contra o Espérance na estreia. Por isso, o clube chega a R$ 22 milhões em premiação nas duas primeiras partidas do Mundial.

Esse valor faz parte da política de premiação da Fifa, que oferece bonificações por desempenho esportivo ao longo do torneio. Na fase de grupos, cada vitória garante o prêmio integral de US$ 2 milhões, enquanto empates rendem US$ 1 milhão a cada equipe. Derrotas, por sua vez, não geram bonificação.

Além do bônus pela primeira vitória, o Flamengo já havia assegurado uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) apenas por participar do torneio.

Elenco do Flamengo reunido antes do jogo contra o Chelsea no Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Bônus em cada fase

Vitória na fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões)

Empate na fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões)

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões)

Semifinal: US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 166 milhões)

Campeão: US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões)

A situação do Flamengo

O resultado contra o Chelsea fez o Flamengo se isolar na liderança do Grupo D do Mundial, com seis pontos. Enquanto isso, o time inglês estaciona nos três pontos. Espérance (TUN) e Los Angeles FC (EUA), que ainda não ponturam, se enfrentam às 19h desta sexta-feira (horário de Brasília).