Filipe Luís será o segundo treinador mais jovem do Mundial. A 39 dias do início do torneio, que começa no dia 14 de junho, a Fifa deu prosseguimento à sua contagem regressiva fazendo um paralelo com os treinadores que têm 39 anos no site oficial da competição.

continua após a publicidade

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Outros dois comandantes aparecem na lista do órgão ao lado de Filipe Luís. Vincent Kompany, treinador do Bayern e Martín Anselmi, do Porto, integram o trio de treinadores mais jovens do torneio. O brasileiro fica com o posto de segundo mais novo no grupo por meses.

O argentino Martín Anselmi nasceu em julho de 1985, o brasileiro nasceu em agosto do mesmo ano. O belga Vincent Kompany nasceu em abril de 1986 e é o treinador mais jovem confirmado no torneio até o momento.

continua após a publicidade

Filipe Luís é o treinador com a carreira mais curta no futebol profissional entre os integrantes do trio citado pela Fifa. O brasileiro estreou na função em 2024, enquanto Kompany iniciou sua trajetória como treinador em 2020 e Anselmi começou a atuar como técnico em 2022.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Filipe Luís segura a taça da Supercopa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Assim como o argentino, Filipe Luís tem um início de carreira promissor, já conquistou quatro títulos no comando do Flamengo e vai em busca do quinto no Mundial. Até o momento, suas conquistas são a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca em 2025.

No comando do time profissional do Rubro-Negro desde outubro do ano passado, Filipe Luís tem 38 jogos, 25 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Seu aproveitamento pelo clube carioca está na casa dos 70%.

Jogos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo x A definir*

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

*Após a exclusão do León do Mundial, o adversário do Flamengo na última rodada da fase de grupos será definido em um jogo único entre América do México e LAFC.