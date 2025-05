A Alajuelense, da Costa Rica, foi uma das responsáveis pela exclusão do León do Mundial de Clubes. O clube apresentou recurso à Fifa e recorreu ao TAS pleiteando uma vaga no grupo do Flamengo na competição.

O argumento apresentado pelo time costa-riquenho apontava que o León e o Pachuca violavam a regra da propriedade multiclube da Fifa. Além disso, clube afirmava que deveria ocupar a vaga do time mexicano utilizando o ranking da Concacaf. A Alajuelense conseguiu a exclusão do León do Mundial, mas não conseguiu ficar com a vaga do time mexicano no torneio. Após a decisão do TAS, o clube da Costa Rica se manifestou sobre o caso.

Comunicado da Alajuelense sobre decisão do TAS (Foto: Reprodução / X)

"A Liga Deportiva Alajuelense recebeu nesta terça-feira a decisão final do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) no caso relacionado à Copa do Mundo de Clubes de 2025. Esse processo reafirma a postura corajosa de nossa instituição em se posicionar, levantar a voz e enfrentar as batalhas que forem necessárias, por mais difíceis que sejam.

Desde o início, denunciamos de forma clara a multipropriedade de clubes — uma prática que compromete a integridade das competições e enfraquece a confiança no futebol como esporte global. Isso ficou demonstrado graças à coragem do nosso clube.

Essa decisão não apaga os argumentos nem as motivações que nos impulsionaram. Pelo contrário: consolida nossa imagem como um clube que tem a ousadia de enfrentar qualquer tipo de processo, independentemente da dificuldade, e que não teme o desconforto de dizer a verdade.

'A probabilidade de perder uma luta não deve nos dissuadir de apoiar uma causa que acreditamos ser justa.' Essa frase de Abraham Lincoln nos representa hoje mais do que nunca.

Agradecemos à nossa torcida por nos sustentar com sua energia inabalável. Esta não é uma derrota. É um capítulo de luta que nos torna mais fortes.

Mais informações serão compartilhadas com nossa torcida e com a imprensa assim que recebermos e analisarmos os fundamentos dessa decisão", diz o comunicado.

Quem é a Alajuelense

A Alajuelense foi fundada em 1919 e é um dos principais times da Costa Rica. Com 30 títulos, o clube é o segundo maior campeão do Campeonato Costa-Riquenho. Além disso, foi bicampeã invicta da Copa Centroamericana da Concacaf nos anos de 2023 e 2024. Na atual temporada, o clube conquistou o título do primeiro turno da liga nacional.

Jogadores da Alajuelense comemoram título da Copa Centro-Americana da Concacaf de 2023 (Foto: Reprodução /Instagram)

Joel Campbell, que se destacou pela seleção da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, é um dos destaques da Alajuelense. O jogador atuou emprestado recentemente pelo Atlético Goianiense