Faltam 71 dias para o início do Mundial de Clubes e, diariamente, a Fifa apresenta dados e curiosidades de clubes e jogadores para manter sua contagem regressiva. Nesta sexta-feira (04), Jhon Árias e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, apareceram no site oficial da competição com número impressionante.

Nas últimas três temporadas, a dupla do Tricolor Carioca somou 71 assistências pelo clube. Jhon Árias alcançou impressionantes 17 passes decisivos nos anos de 2022 e 2023. Em 2024, o jogador da seleção da Colômbia agraciou seus companheiros oito vezes e chegou a 42 assistências em três anos.

Ganso e Arias se cumprimentam após o gol do Fluminense sobre o Athletico-PR (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Paulo Henrique Ganso tem números um pouco menores, mas também tem uma grande importância no setor de criação do Tricolor. O maestro do meio-campo do Fluminense alcançou nove assistências em 2022 e 10 nos anos de 2023 e 2024.

A Fifa também destaca que os dois jogadores foram determinantes para a conquista de seis títulos do Tricolor nos últimos três anos. O mais importante deles foi o da Libertadores em 2023, que garantiu a vaga do clube carioca no Mundial de 2025.

A publicação da Fifa também elogia os jogadores do time brasileiro. Ganso é apontado como o "príncipe dos passes" pela entidade. Jhon Árias ganha destaque pelo troféu de terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes de 2024, quando o Fluminense foi derrotado pelo Manchester City na decisão.

Situação de Ganso

Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com miocardite em janeiro, no início da temporada. Após uma série de exames, o camisa 10 do Fluminense precisou se afastar das atividades por quatro semanas no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC).

➡️Entenda o que é miocardite, problema no coração que atinge Ganso, do Fluminense

Depois de um novo exame, a equipe de cardiologistas que acompanha o jogador identificou a necessidade de um procedimento para preservar a saúde do atleta. Ganso já voltou a treinar com os companheiros e deve estrear na temporada em breve.

Ganso participou de treinos do Fluminense, mas ainda não foi relacionado. (Foto: Rener Pinheiro/FFC)

