Ganso é liberado para retornar aos treinos no Fluminense

O Fluminense anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (27), que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pelos médicos para retornar aos treinos. O jogador, afastado das atividades desde o dia 18 de janeiro após ser diagnosticado com uma miocardite, passou por nova bateria de exames e, após avaliações clínicas, foi liberado para as atividades.

Ganso, que seguirá sendo monitorado pelos cardiologistas, ainda não tem data para retorno aos jogos. Afinal, tudo dependerá da sua evolução física nos próximos 30 dias.

Segundo o departamento médico do Fluminense, Ganso deve ter adquirido a miocardite em decorrência de uma forte gripe que teve em novembro do ano passado. Afinal, anteriormente, desde sua chegada ao clube, o problema não foi detectado.

Ganso em treino do Fluminense antes de ser diagnosticado com miocardite (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Homenagem de Arias para Ganso

O meio-campista foi homenageado por Jhon Arias durante a comemoração de seu gol na vitória sobre o Águia de Marabá por 8 a 0.

- Fiz uma comemoração para ele. A gente o está esperando e que logo esteja com a gente, porque estamos com saudades - disse Jhon Arias sobre Ganso ao fim da estreia do Fluminense, na Copa do Brasil.