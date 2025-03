Rival do Palmeiras no Mundial, Porto vive crise e soma apenas 20% de aproveitamento em 2025

O Palmeiras enfrentará um adversário europeu no Mundial de Clubes da Fifa. Bicampeão da Liga dos Campeões, o Porto, que também integra o Grupo A, encara o Verdão no dia 15 de junho. O momento da equipe portuguesa, no entanto, não é dos melhores.

Considerando todos os jogos disputados em 2025, o time português entrou em campo 15 vezes, com três vitórias, cinco empates e sete derrotas, registrando um aproveitamento de apenas 20% no ano. Ao todo, sofreu 17 gols e marcou 15.

No Campeonato Português, a equipe disputou 26 partidas, venceu 19, empatou cinco e perdeu outras cinco. Atualmente, ocupa a terceira colocação, nove pontos atrás do líder Benfica.

Na Taça da Liga, o Porto foi eliminado na semifinal ao perder por 1 a 0 para o Sporting. Já na Liga Europa, teve uma campanha curta: terminou a fase inicial na 18ª colocação e caiu nos playoffs diante da Roma.

Antes da pausa para a Data Fifa, o Porto venceu o AVS SAD por 2 a 0, com gols de Rodrigo Mora e do meio-campista Fábio Vieira, um dos destaques da equipe.

- Depois de uma derrota fora, era muito importante voltarmos rapidamente aos triunfos. Foi importante ganhar antes da paragem. Sabemos que estamos a alguma distância dos primeiros classificados, mas neste clube fomos sempre ensinados a lutar até ao fim e é isso que vamos fazer. Quem entra tem sempre na cabeça dar o máximo pela equipa. O que interessa é estarmos todos unidos - disse.

Palmeiras, de Abel Ferreira, será adversário do Porto no Mundial (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Grupo do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo no torneio da Fifa. O Alviverde estreia no dia 15 de junho (domingo), às 19h (de Brasília), contra o Porto. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, próximo a Nova Iorque.

Na sequência, em 19 de junho (quinta-feira), o Alviverde irá enfrentar o Al-Ahly às 13h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, o Verdão encerra a fase de grupos encarando o Inter Miami no Hard Rock Stadium, casa da equipe liderada por Lionel Messi e Luis Suárez, no dia 23 de junho (segunda-feira), às 22h.