Falta exatamente um mês para o início do Mundial de Clubes da FIFA, que neste ano estreia em novo formato e promete reunir os principais campeões continentais em uma disputa histórica. A partida de abertura será entre o egípcio Al-Ahly e o norte-americano Inter Miami, no dia 14 de junho, às 21h (de Brasília). Pensando nisso, o Lance! preparou um panorama com o momento atual de cada um dos clubes confirmados na competição.

Grupo A

Palmeiras

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro e já está classificado para as oitavas da Libertadores com duas rodadas de antecedência. O Alviverde está com 100% de aproveitamento na competição continental e briga pela melhor campanha geral da fase de grupos do torneio. Pela Copa do Brasil, o time venceu o Ceará na partida de ida da terceira fase e pode avançar às oitavas de final.

Números na temporada: 29 jogos/ 19 vitórias/ 7 empates/ 3 derrotas/ 44 gols pró/ 18 gols contra.

Porto

O Porto é o 3° colocado do Campeonato Português, não têm mais chances de título e já se prepara para o Mundial. O time foi até a semifinal da Taça da Liga de Portugal e na Copa de Portugal foi eliminado na 4ª fase. Já na Europa League, a equipe foi eliminada nos playoffs pela Roma. O único título do Porto na temporada foi a Supercopa de Portugal, quando venceu o Sporting.

Números na temporada: 48 jogos/ 27 vitórias/ 8 empates/ 13 derrotas/ 88 gols pró/ 51 gols contra.

Rodrigo Mora renovou com o Porto com multa de 70 milhões de euros (Foto: Reprodução/X)

Inter Miami

O time liderado pelo craque Lionel Messi é o 4° colocado na Conferência Leste da MLS e tem grandes chances de se classificar para os playoffs da competição. Na Champions da Concacaf, a equipe foi eliminada na semifinal pelo Vancouver Whitecaps com um placar agregado de 5x1.

Números na temporada: 19 jogos/ 11 vitórias/ 3 empates/ 5 derrotas/ 33 gols pró/ 23 gols contra.

Al-Alhy

O Al-Ahly é líder do Campeonato Egípcio, dois pontos à frente do 2° colocado faltando duas rodadas para o fim da competição. Além disso, o time foi campeão da Supercopa do Egito. Na Taça da Liga, a equipe não passou da fase de grupos. Já na Champions da África, o Al-Ahly foi eliminando na semifinal pelo Mamelodi Sundowns, time que também estará no Mundial de Clubes.

Números na temporada: 43 jogos/ 24 vitórias/ 13 empates/ 6 derrotas/ 75 gols pró/ 33 gols contra.

Grupo B

Botafogo

O Botafogo é o 9° colocado do Campeonato Brasileiro e vive situação tensa na Libertadores. O atual campeão brasileiro e da América é 3° no grupo A da competição e precisa vencer os próximos dois jogos restantes para se classificar para as oitavas. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o time goleou o Capital-DF por 4x0 e encaminhou a classificação para as oitavas da competição nacional.

Números na temporada: 27 jogos/ 10 vitórias/ 3 empates/ 14 derrotas/ 30 gols pró/ 27 gols contra.

PSG

O Paris Saint-Germain chega ao Mundial após uma grande temporada. O time já conquistou o Campeonato Francês a Supercopa da França. Além disso, está na final da Copa da França e da Champions League. Assim, o time francês pode fazer a maior temporada da sua história.

Números na temporada: 55 jogos/ 40 vitórias/ 8 empates/ 7 derrotas/ 141 gols pró/ 54 gols contra.

Atlético de Madrid

O Atlético é o 3° colocado do Campeonato Espanhol e não tem mais chances de título. O time foi eliminado na semifinal da Copa do Rei pelo Barcelona. Além disso, caiu nas oitavas da Champions League para o rival Real Madrid.

Números na temporada: 52 jogos/ 32 vitórias/ 11 empates/ 9 derrotas/ 101 gols pró/ 47 gols contra.

Seattle Sounders

O time norte-americano é o 5° colocado da Conferência Oeste da MLS e foi eliminado nas oitavas da Champions da Concacaf para o Cruz Azul, do México.

Números na temporada: 16 jogos/ 7 vitórias/ 5 empates/ 4 derrotas/ 27 gols pró/ 20 gols contra.

Jordan Morris é um dos destaques do Seattle Sounders (Foto: AFP/Steph Chambers)

Grupo C

Auckland City

O time é o atual campeão neozelandês, disputado na temporada passada. Em 2025, a única competição que o clube disputou foi a Champions da Oceania, onde foi campeão batendo o Hekari United, de Papua-Nova Guiné, na final e já garantiu vaga no Mundial de 2029.

Números na temporada: 5 jogos/ 4 vitórias/ 1 empates/ 0 derrotas/ 8 gols pró/ 1 gols contra.

Bayern de Munique

O Bayern venceu o Campeonato Alemão com duas rodadas de antecedência. Nas copas, o time não foi tão bem. Foi eliminado nas oitavas da Copa da Alemanha pelo Bayer Leverkusen e caiu nas quartas da Champions League para o Inter de Milão.

Números na temporada: 50 jogos/ 34 vitórias/ 9 empates/ 7 derrotas/ 134 gols pró/ 51 gols contra.

Benfica

O Benfica é o 2° do Campeonato Português com a mesma pontuação do líder Sporting e 3 gols a menos de saldo. A competição será decidida no próximo sábado (17), quando o Benfica enfrentará o Braga e o Sporting jogará contra o Vitória de Guimarães pela última rodada do campeonato. O Benfica também jogará contra o Sporting na final da Copa de Portugal. Pela Champions, o time foi eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final.

Números na temporada: 54 jogos/ 38 vitórias/ 7 empates/ 9 derrotas/ 133 gols pró/ 48 gols contra.

Leroy Sané e Coman comemoram gol do Bayern contra o Leipzig na Bundesliga (Foto: RONNY HARTMANN / AFP)

Boca Juniors

O Boca Juniors está nas oitavas de final do Campeonato Argentino, onde irá enfrentar o Independiente. Já na Copa da Argentina, o time está na segunda fase e enfrentará o Atlético Tucumán. A equipe foi eliminada pelo Alianza Lima na fase preliminar da Libertadores.

Números na temporada: 20 jogos/ 12 vitórias/ 4 empates/ 4 derrotas/ 31 gols pró/ 13 gols contra.

Flamengo

O Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e está em situação complicada na Libertadores. Com uma vitória, dois empates e uma derrota, o Rubro-Negro está com dificuldades na reta final da fase de grupos da competição. Na copa do Brasil, o Flamengo venceu o Botafogo-PB no confronto de ida da terceira fase do torneio Em caso de avanço, o time carioca chegará às oitavas de final da competição nacional. Na temporada, o Rubro-Negro conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil.

Números da temporada: 29 Jogos / 18 Vitórias / 7 empates / 4 derrotas/ 54 gols pró / 15 gols sofridos.

Espérance

O Espérance foi campeão do Campeonato Tunisiano com duas rodadas de antecedência. O time da Tunísia, que conta com atletas brasileiros no plantel, chegou ao seu 34º título e bicampeonato consecutivo na competição. Apesar do bom momento, o clube foi eliminado da Champions Africana pelo Mamelodi Sundowns, que está no grupo do Fluminense no torneio da Fifa. O Espérance foi eliminado Taça da Tunísia e não conseguiu mais um título para a sua temporada

Números da temporada: 42 jogos /28 vitórias / 10 empates / 4 derrotas / 93 gols pró / 27 gols contra

O brasileiro Rodrigo Rodrigues é um dos destaques do Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Chelsea

O time da Inglaterra ocupa a 5ª posição da Premier League e busca uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada por meio do campeonato. Com a reta decisiva pela frente, o time ainda vai disputar a final da Liga Conferência contra o Real Betis antes de viajar para o Mundial de Clubes e pode conquistar um título depois de três anos de jejum e de desempenhos ruins no Campeonato Inglês. O Chelsea caiu nas quartas rodadas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, frustrando bastante seus torcedores.

Números da temporada: 54 jogos / 32 vitórias / 9 empates / 13 derrotas / 114 gols pró / 58 gols contra

*O último integrante do Grupo D será decidido em um playoff entre América do México e Los Angeles FC. O jogo ainda não tem data definida para acontecer.

Grupo E

River Plate

O River Plate está nas quartas de final do Campeonato Argentino. A equipe irá enfrentar o Huracán para decidir quem vai para a semifinal. Na Copa Argentina, o clube está na segunda fase da competição, que vai se estender por boa parte do ano de 2025. Na Liberadores, o River tem 8 pontos e pode se classificar de maneira antecipada para as oitavas de final do torneio.

Números na temporada: 22 jogos / 12 vitórias / 9 empates /1 derrota / 32 gols pró / 13 gols sofridos

Urawa Reds

O Urawa Red Diamonds também está no início da temporada e se encontra na quarta posição da primeira divisão do campeonato com oito pontos a menos que os líderes. O time conta cm o brasileiro Matheus Savio no elenco e busca melhorar na competição.

O ex-Flamengo Matheus Sávio em campo com a camisa do Urawa Reds (Foto: Divulgação)

Números na temporada: 16 jogos / 7 vitórias / 5 empates / 4 derrotas / 18 gols pró / 13 gols sofridos

Monterrey

O Monterrey já viveu dias melhores na atual temporada e até foi vice campeão do primeiro turno do Campeonato Mexicano. Na segunda metade da competição, foi eliminado sem chegar tão longe. O time defendido por Sergio Ramos só volta a jogar uma partida oficial no Mundial de Clubes. No Campeonato Mexicano, o Monterrey ficou na sétima posição e precisou lutar por uma vaga nas quartas de final da competição no segundo turno. Nas partidas do playoff, o clube foi eliminado pelo Toluca pelo critério de gols marcados fora de casa. Nas copas disputadas, caiu na fase de grupos da Leagues Cup e nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf.

Números da temporada: 48 jogos / 24 vitórias / 11 empates / 13 derrotas / 87 gols pró / 60 gols sofridos

Inter de Milão

A Inter de Milão é uma das grandes favoritas ao título do Mundial de Clubes. Na briga pelo Campeonato Italiano e finalista da Liga dos Campeões, o clube brilhou na temporada 2024/25 e superou as expectativas de boa parte do mundo do futebol. Foi vice-campeão da Supercopa da Itália e avançou até as semis da Copa Itália. Com duas rodadas para o fim da Série A, está na segunda posição com um ponto a menos que o Napoli, atual líder.

Números da temporada: 56 jogos / 36 vitórias / 12 empates / 8 derrotas / 110 gols marcados / 51 gols sofridos

Grupo F

Fluminense

Atualmente, o Fluminense é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Com o treinador Renato Gaúcho ainda em início de trabalho, o Tricolor Carioca tem oscilado entre diferentes jogos, mas teve uma boa largada na competição nacional. Na Copa do Brasil, disputa uma vaga nas oitavas de final com a Aparecidense. Na Sul-Americana, o Tricolor está na fase de grupos em busca da classificação para as oitavas de final. A possibilidade é real, mas o time do Rio precisa vencer as duas partidas que vai disputar em casa.

Números da temporada: 30 Jogos / 14 vitórias / 9 empates / 7 derrotas / 46 gols pró / 24 gols sofridos.

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund ocupa a quinta posição da Bundesliga e ainda corre o risco de ficar sem uma vaga em competições europeias na próxima temporada caso perca na última rodada do Campeonato Alemão. Por enquanto, o Dortmund está se classificando para a fase de grupos da Liga Europa, mas tem possibilidades de terminar com uma vaga na Liga dos Campeões, na Conference League e até mesmo sem nenhuma delas. Foi eliminado da Copa da Alemanha pelo Wolfsburg e chegou às quartas de final da Champions League, tendo sido para o Real Madrid na disputa por pênaltis.

Números da temporada 49 jogos / 25 vitórias / 8 empates / 16 derrotas / 103 gols marcados / 72 gols sofridos

Guirassy comemora gol do Borussia sobre o Barcelona (Foto: Pau BARRENA / AFP)

Ulsan Hyundai

Atualmente, o Ulsan HD é o terceiro colocado da K League e já disputou mais da metade dos seus jogos na competição. A situação não é tão confortável, já que a equipe está na terceira posição com um jogo a mais e quatro pontos a menos que os líderes do campeonato. Na Taça Coreana, o Ulsan chegou às quartas de final.

Números da temporada: 17 jogos / 8 vitórias / 3 empates / 6 derrotas / 21 gols marcados / 14 gols sofridos

Mamelodi Sundowns

O Mamelodi Sundowns é o líder disparado do Campeonato Sul-Africano e tem 15pontos de vantagem para o segundo colocado. Com três jogos a mais que o Orlando Pirates, os adversários do Fluminense ainda não podem comemorar o título de maneira antecipada, mas tudo indica que é uma questão de tempo para que o campeonato seja decidido. Além da competição nacional, o Mamelodi é candidato ao título da Champions League da CAF, que será decidido no dia 1 de junho.

Números da temporada: 50 jogos / 35 vitórias / 7 empates / 8 derrotas / 98 gols marcados / 27 gols sofridos

Grupo G

Manchester City

A duas rodadas do fim da Premier League, o Manchester City ocupa a quarta colocação e ainda não garantiu vaga na próxima edição da Champions League. A classificação, no entanto, pode ser assegurada já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Finalista da Copa da Inglaterra, o time de Pep Guardiola vai enfrentar o Crystal Palace neste sábado (17) e enxerga no torneio a chance de conquistar pelo menos um título nesta temporada. Na Copa da Liga Inglesa, os Citizens foram eliminados precocemente nas oitavas de final, diante do Tottenham.

Números da temporada: 54 partidas/29 vitórias/10 empates/15 derrotas/116 gols marcados/76 gols sofridos.

Cole Palmer comemorando gol pelo City (Foto: Reprodução Manchester City)

Juventus

Também a duas rodadas do fim do Campeonato Italiano, a Juventus ocupa a quarta colocação e briga pela última vaga na próxima edição da Champions League — disputa que deve se estender até a rodada final. Na atual temporada europeia, a equipe foi eliminada nos playoffs da Champions pelo PSV. Já na Coppa Itália, o time comandado por Dušan Vlahović — artilheiro da equipe com 14 gols — caiu nas quartas de final diante do Empoli.

Números da temporada: 49 partidas/21 vitórias/19 empates/9 derrotas/73 gols marcados/51 gols sofridos.

Al-Ain

A duas rodadas do fim da Liga dos Emirados, o Al Ain está fora da briga pelo título e ocupa atualmente a quinta colocação na tabela. Na Liga dos Campeões da Ásia, teve desempenho abaixo do esperado e foi eliminado ainda na fase de grupos, terminando na última posição da chave. Já na Copa da Liga dos Emirados, a equipe caiu nas quartas de final para o Al-Jazira, encerrando a temporada sem chances de conquistar títulos.

Números da temporada: 38 partidas/15 vitórias/9 empates/14 derrotas/80 gols marcados/65 gols sofridos.

Wydad Casablanca

Um dos clubes mais tradicionais do Marrocos, o Wydad Casablanca terminou o Campeonato Marroquino na terceira colocação. Na Champions League da África,o Wydad ficou na terceira colocação do seu grupo e não se classificou para a segunda fase. O mesmo aconteceu na Copa Árabe dos Campeões, em que a equipe não conseguiu passar da primeira fase da competição.

Números da temporada: 38 partidas/17 vitórias/14 empates/7 derrotas/55 gols marcados/33 gols sofridos.

Grupo H

Real Madrid

O Real Madrid ficou distante do título do Campeonato Espanhol após a derrota de virada para o Barcelona no último domingo (11) e deve encerrar a temporada na segunda colocação, com vaga já garantida na próxima Champions League. A equipe merengue teve um desempenho abaixo das expectativas em 2024/25: foi eliminada nas quartas de final da Champions pelo Arsenal e perdeu três decisões para o rival Barcelona — na Copa do Rei (3 a 2), na Supercopa da Espanha (5 a 2) e na própria disputa do título de La Liga. A temporada terminou com a saída do técnico Carlo Ancelotti, que deixou o clube para assumir o comando da Seleção Brasileira.

Números da temporada: 58 partidas/38 vitórias/7 empates/13 derrotas/132 gols marcados/77 gols sofridos.

Al-Hilal

Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Saudita, o Al-Hilal ocupa a segunda colocação e, embora ainda tenha chances matemáticas de título, o troféu deve ficar com o Al-Ittihad, que lidera com seis pontos de vantagem. Na Liga dos Campeões da Ásia, a equipe teve a melhor campanha da fase de grupos, mas caiu na semifinal para o Al-Ahli. Já na Liga dos Campeões Árabes, chegou à final, mas foi superada pelo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Após uma temporada mágica em 2023/24, o técnico Jorge Jesus não conseguiu repetir o desempenho no segundo ano consecutivo à frente do time e acabou demitido.

Números da temporada: 48 partidas/34 vitórias/6 empates/8 derrotas/142 gols marcados/56 gols sofridos.

Brasileiro Kaio César em ação pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação)

Pachuca

O Pachuca teve uma campanha irregular na temporada do Campeonato Mexicano. No Apertura, terminou apenas na 16ª colocação e não se classificou para a fase final. Já no Clausura, mostrou evolução, terminou em oitavo lugar e avançou ao mata-mata, mas acabou eliminado nas quartas de final pelo Club América.

Números da temporada: 37 partidas/12 vitórias/9 empates/16 derrotas/51 gols marcados/55 gols sofridos.

RB Salzburg

O Red Bull Salzburg teve uma temporada 2024/25 abaixo das expectativas. Na Bundesliga Austríaca, terminou na terceira colocação, encerrando uma sequência de títulos nacionais. Na Liga dos Campeões da UEFA, ficou na antepenúltima colocação da primeira fase. Na Copa da Áustria, foi eliminado nas quartas de final. A temporada também foi marcada por uma mudança no comando técnico: Pepijn Lijnders deixou o cargo em dezembro, substituído por Thomas Letsch.

Números da temporada: 46 partidas/20 vitórias/11 empates/15 derrotas/74 gols marcados/67 gols sofridos.