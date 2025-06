Ex-xodó do Botafogo, estreia hoje no Mundial de Clubes pelo Al Ain

Aos 22 anos, Matías Segóvia, mais conhecido como Segovinha, está pronto para viver um novo capítulo em sua carreira internacional. O atacante paraguaio estreia nesta quarta-feira (18) no Mundial de Clubes da Fifa 2025, defendendo o Al Ain, dos Emirados Árabes, contra a Juventus, da Itália, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B.

Aos 21 anos, Segovinha ficou conhecido no Brasil ao vestir a camisa do Botafogo. Revelado pelo Guaraní-PAR, onde se destacou em 2022, o jovem atacante foi comprado pelo clube carioca no ano seguinte e rapidamente conquistou os torcedores com dribles curtos, velocidade e ousadia.

Segovinha em campo pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Mesmo com poucos jogos, caiu nas graças da torcida alvinegra, que criou uma paródia da música “Vai Novinha Ah Ah Ah”, do DJ Dyamante, em sua homenagem. A letra viralizou nas redes sociais:

Apesar da empolgação, os números no Botafogo foram modestos: 29 jogos, duas assistências e nenhum gol. Em 2024, Segovinha foi emprestado ao Molenbeek, da Bélgica — clube que, assim como o Botafogo, pertence ao grupo Eagle Football — e depois ao Al Ain, onde atua atualmente.

Pela equipe dos Emirados, o paraguaio ainda busca se firmar como titular. Até o momento, soma 19 partidas, com três gols e três assistências. O empréstimo ao Al Ain vai até o fim de junho, e o jogador segue vinculado ao Botafogo.

Agora, com os olhos do mundo voltados para o torneio internacional, Segovinha tem a chance de mostrar seu talento em um palco de destaque — e, quem sabe, reconquistar o brilho que um dia o transformou em xodó da torcida do Glorioso.