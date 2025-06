A estreia de Franco Mastantuono no Mundial de Clubes na vitória do River Plate sobre o Urawa Reds, por 3 a 1, repercutiu na Espanha. A imprensa espanhola destacou a boa participação do jovem, futuro reforço do Real Madrid, mas ressaltou que, apesar do talento, ele ainda busca mais.

O principal jornal esportivo do país, o "AS", publicou uma análise sobre o jogador.

'Gotas de talento inquestionáveis'

Para o jornal espanhol, a estreia do jovem de 17 anos "não foi com pompa nem confete", mas ele "se fez notar". A publicação destaca a importância de Mastantuono na construção do primeiro gol do River Plate, marcado por Colidio.

"A jogada do 1 a 0, partindo da direita e clareando o lance, é muito a cara dele. Gosta de iniciar com o pé trocado, mas tem muita influência por dentro", analisou o diário, que concluiu: "Suas gotas de talento são inquestionáveis".

A busca por números e o quase feito histórico

Apesar dos elogios à movimentação, o jornal ressalta que o argentino não teve participação direta em gols. "Ainda assim, não marcou nem deu assistência. Apesar disso, ninguém duvida da contribuição do novo talento do River contratado pelo Real Madrid".

Segundo a publicação, o estilo de jogo do Urawa Reds, que se dedicou a fechar espaços, não favoreceu o meia. Mesmo assim, ele quase entrou para a história no final da partida, em uma jogada em que "pôde colocar seu nome na história do Mundial como o jogador mais jovem a marcar", mas a finalização não entrou.

Franco Mastantuono em River x Urawa pelo Mundial (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O "AS" conclui sua análise afirmando que a vitória foi a melhor notícia para Mastantuono, mas que agora o jogador busca mais. "No momento, ele lidera o River no Mundial, o que não é pouco. Agora ele quer temperar isso com números, que é o que mais pode colorir sua participação aos olhos do madridismo", finalizou a publicação, em referência à torcida do Real Madrid, seu futuro clube.

Real Madrid pagou multa milionária por joia argentina

O Real Madrid oficializou a contratação da joia de 17 anos do River Plate, pagando o valor integral da multa rescisória estipulada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões). O jogador assinou um contrato de seis temporadas, válido até 30 de junho de 2031.

O jovem disputará o Mundial de Clubes pelo River Plate e se juntará ao elenco do Real Madrid em agosto, logo após completar 18 anos. Inicialmente, a diretoria do River Plate tentou negociar a permanência do atleta até o fim do ano para a disputa da Libertadores, mas a negociação não avançou. A joia argentina é o artilheiro do time na atual temporada, com sete gols marcados e quatro assistências.