O Mundial de Clubes chega ao fim no próximo domingo (13). Quatro times se classificaram para as semifinais e ainda disputam o título da competição da Fifa. Entre eles, está o Fluminense, o único dos semifinalistas que não é europeu.

continua após a publicidade

A dominância das grandes potências europeias no futebol mundial foi posta à prova no novo torneio da Fifa, que reuniu 32 equipes de todos os continentes. A Europa teve oito times classificados para a fase de grupos e é o continente com mais chances proporcionas de levar o título. Apesar disso, o desempenho dos times brasileiros superou as expectativas na opinião do ex-treinador e atual coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho.

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Muricy Ramalho é coordenador técnico do São Paulo (Foto: Reprodução / X)

— Eu acho que a gente realmente está atrás. Isso está bem claro pelo lado econômico, pelo investimento. O investimento, realmente, é diferenciado, as estruturas também, muito diferentes da nossa. Acho que o sentimento de todos nós é que nós pensávamos que estávamos muito atrás deles. Claro que o calor, a diferença, eles estão no final de temporada, tudo isso. E também diziam que não levavam a sério. Não, eles levam muito a sério sim. A gente percebeu nas comemorações, no final do jogo, todos os jogadores comemorando, a comissão técnica, porque eles levam a sério sim. Então, eu acho que foi bom, que mostrou que realmente a gente não tá tão atrás dos europeus — disse, em entrevista à Rádio Tupi.

continua após a publicidade

Ao longo do Mundial de Clubes, os quatro times brasileiros disputaram oito jogos contra europeus. Ao todo, foram três vitórias, dois empates e três derrotas para as equipes do Brasil. Apesar do aproveitamento não ser tão elevado, o que mais chamou a atenção de Muricy foi o desempenho apresentado pelos times brasileiros.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O experiente ex-treinador, que venceu quatro campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana quando trabalhava no país, também parabenizou o trabalho dos treinadores de Palmeiras, Flamengo e Fluminense no Mundial de Clubes de 2025.

Renato Gaúcho soma bons números pelo Fluminense (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

— Os técnicos dos brasileiros que participaram realmente fizeram um grande trabalho. O Palmeiras, que o Abel tá aqui já há tanto tempo, o Renato (Gaúcho), o Filipe Luís. Então, isso para mim me chamou muita atenção. Ou seja, a gente equilibrou os jogos, os confrontos, com parte táticas bem apuradas, bem treinadas. Claro que no final das contas vai realmente ter mais europeus. A gente aqui tem muita dificuldade para investir, muita dificuldade. Então, os técnicos e as diretorias têm que ser muito assertivos no que estão fazendo. E eu acho que foi bom, é bom esse confronto — disse à Rádio Tupi.

Fluminense ainda representa o Brasil no Mundial

Após a classificação heroica nas quartas de final, contra o Al-Hilal, o elenco Tricolor se reapresentou na manhã de sábado e realizou as primeiras atividades de olho no confronto decisivo contra o Chelsea. Aqueles que atuaram por mais tempo, fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo.

Martinelli comemora gol do Fluminense diante do Al-Hilal (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Neste domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realiza um treino fechado no Harrison Stadium. Na segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.