Integrante da primeira geração francesa campeã mundial, o ex-zagueiro Marcel Desailly afirmou que as políticas de imigração e o tarifaço que vêm sendo aplicados pelo presidente norte-americano, Donald Trump, não terão maiores impactos na Copa do Mundo de 2026. O torneio acontecerá entre junho e julho do próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

— Honestamente, não (creio que irá interferir). O esporte está acima disso. Já tivemos Copas do Mundo em lugares com problemas maiores do que algumas questões sobre vistos — considerou Desailly.

— Veja o caso do Catar, com tantas críticas antes do torneio. As pessoas diziam: "Não vai dar certo". Mas deu, foi um torneio fantástico. A organização, a segurança, o ambiente, tudo foi de alto nível — acrescentou o ex-zagueiro

Desailly integra a Academia Laureus, responsável por entregar anualmente um dos mais prestigiosos prêmios do esporte mundial. Ele concedeu entrevista por videoconferência a um grupo de repórteres do mundo todo no sábado (5), com participação do Lance!.

Nos últimos dias, o aumento de tarifas aplicado por Donald Trump nas transações comerciais dos Estados Unidos com outros países têm causado muitas incertezas e ampliado o medo de uma recessão global. Bolsas de valores do mundo todo tiveram queda nesta segunda-feira (7).

Desailly: 'Copa do Mundo continuará sendo uma celebração'

A relação dos Estados Unidos com os vizinhos, México e Canadá, que precisam organizar em conjunto a Copa do Mundo de 2026, passa por um momento conturbado. Não bastasse tudo isso, desde o início do mandato Trump, o endurecimento de políticas imigratórias causam insegurança nos não-nativos.

Mas, para Marcel Desailly, nada disso irá afetar o Mundial de 2026.

— O futebol une as pessoas. Acredito que a próxima Copa do Mundo, mesmo com a política como pano de fundo, continuará sendo uma celebração. É isso que o esporte faz.

O integrante da Academia Laureus também falou sobre a importância do Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos em junho e julho deste ano.

— Espero que haja muito interesse sobre esta nova competição, até como preparação para testar, eventualmente, a infraestrutura e o interesse do futebol em um país que não tem, no momento, atenção total ao futebol — disse Desailly.

— Temos que promover o futebol. Esta Copa do Mundo será importante. Promovemos o futebol no Oriente Médio e na Ásia (com a Copa no Catar), e há muitos países em que ainda temos que promover.

Os vencedores do Prêmio Laureus 2025 serão conhecidos em 21 de abril, em cerimônia que será realizada em Madri, na Espanha.