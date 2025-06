Em 2017, Grêmio e Real Madrid se enfrentaram pela final do Mundial de Clubes, na época em formato diferente. Em um jogo pegado, o Real levou a melhor com gol de falta de Cristiano Ronaldo, e o Grêmio voltou para casa coma sensação do "quase". Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ramiro, ex-jogador da equipe brasileira, relembrou o confronto e cravou quem foi o melhor jogador que enfrentou naquela partida.

Nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), o Real Madrid entra em campo pela estreia do Mundial de Clubes contra o Al Hilal. Desta vez, os Merengues precisam passar pela fase de grupos em um formato modificado.

Para Ramiro, o confronto contra o Real Madrid foi desnivelado.

— Foi o sentimento de dar 110%, 120% e ainda falta alguma coisa. Eram 10, 11 craques titulares mais os reservas do mundo inteiro, os melhores reunidos em um time. E o nosso trabalho "de pedreirinho" comparado a eles, mas onde a gente tinha um coletivo muito forte. Tenho certeza que todo mundo deu o seu melhor para sair vitorioso, mas é aquela sensação de que eles sempre estão em uma rotação à frente.

— O nível de raciocínio, o nível técnico, é por isso que eles estão no Real Madrid. Você dá o seu melhor porque o futebol te permite, às vezes, um time de menor qualidade vencer um time de maior qualidade, são raros os casos em que isso acontece, mas a gente sabe que poderia sair vitorioso, ter empatado e levado para os pênaltis. Foi uma experiência indescritível.

Ramiro elege melhor jogador do Real Madrid

Modric em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)

— Nesse jogo, o que o Modric fez em campo pra mim foi algo inacreditável. A facilidade que ele jogava, as ações dele dentro do campo foi algo que me chamou muito a atenção. E eu também lembro do início da minha carreira, eu tive o prazer de jogar contra o Ronaldinho, que também foi de uma qualidade indescritível. É um jogo que você tem que se preparar de uma forma absurda porque você vai enfrentar - da minha geração - o melhor que eu vi.

Apesar de estar acertado com o Milan, Modric ainda disputará o Mundial de Clubes pelo Real Madrid antes de se despedir oficialmente do clube merengue. Apesar disso, o croata já se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não renovará seu contrato com a equipe espanhola.

Veja o material da entrevista de Ramiro com o Lance!.

