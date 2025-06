Modric toma decisão sobre futuro após saída do Real Madrid

Luka Modric aceitou a oferta do Milan após anunciar sua saída do Real Madrid e assinará contrato com o clube italiano por um ano. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o croata realizará exames médicos na próxima semana com o fim da Data Fifa.

Diretor Esportivo do Milan, Igli Tare esteve na Croácia, onde obteve o "sim" de Modric antes de retornar à Itália. O atleta deve receber um salário de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) na temporada e tem a opção de renovar o contrato por mais um ano.

No entanto, Modric ainda disputará o Mundial de Clubes pelo Real Madrid antes de se despedir oficialmente do clube merengue. Apesar disso, o croata já se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não renovará seu contrato com a equipe espanhola.

Modric recusa oferta para ir ao Milan

Nos últimos dias, Zvonimir Boban atuou no convencimento para que Modric vestisse a camisa do Dínamo Zagreb na próxima temporada. No entanto, o meia recusou a proposta do seu ídolo de infância por conta do acordo com o Milan.