Ex-jogador de Corinthians, Cruzeiro e Grêmio responde se voltaria ao Brasil

Ramiro teve passagem de destaque pelo Grêmio, onde conquistou a Libertadores de 2017 como peça chave do time. O jogador ainda teve boas passagens por Juventude, onde foi revelado, Coritnhians e Cruzeiro. Em 2025, saiu da equipe mineira para acertar com o FC Dallas, dos Estados Unidos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador revelou se voltaria ao Brasil.

Dos 16 jogos que o FC Dallas jogou nesta edição da MLS, Ramiro esteve presente em 15, com uma média de 83 minutos por partida. O jogador virou peça chave no esquema do técnico Eric Quill desde que chegou à equipe. Em boa fase, o jogador afirmou que só pensa no clube norte-americano quando perguntado se imagina uma volta ao Brasil.

— Eu tenho um carinho grande por todos os clubes que eu passei mas, do fundo do meu coração, no momento eu estou muito feliz onde eu estou, tenho dois anos de contrato - tenho esse ano e mais a próxima temporada - estou aproveitando curtir o máximo desse tempo de contrato que eu tenho, e o futuro a Deus pertence. Eu vou trabalhar muito para que o futuro seja em lugares especiais, lugares onde eu me sinta bem, me sinta feliz e que me tragam sucesso. Mas, de verdade, eu estou pensando hoje no Dallas, pensando na MLS, estou muito feliz aqui onde eu estou — afirmou Ramiro ao Lance!.

O jogador, inclusive, contou ao Lance! o motivo por ter deixado o futebol brasileiro.

Ramiro revela se acompanha algum time brasileiro

Ao ser perguntado se acompanha algum time brasileiro em específico no futebol brasileiro diretamente dos Estados Unidos, Ramiro revelou o carinho que tem com as equipes pelas quais já passou.

— De vez em quando eu acompanho alguns jogos. Eu tenho uma relação maior pelos clubes por onde eu passei, que é Juventude, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro. Então sempre que eu tenho uma oportunidade, que eu estou com tempo livre e está passando o jogo de algum desses quatro clubes, eu costumo assistir um pouco.

Ramiro em jogo do FC Dallas, dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Ramiro)

— Não consigo assistir todo jogo, pela questão do fuso-horário, pelas questão das crianças em casa também, às vezes eu quero jantar com a minha esposa, ter um momento com ela também, então não consigo acompanhar 100% dos jogos de 100% dos clubes. Mas, sempre que dá, a gente acomapnha um pouquinho de cada clube desses que fizeram parte da minha história — concluiu.

