Ex-Cruzeiro conta por que deixou o clube rumo aos Estados Unidos

A migração para a MLS, tem sido um passo cada vez mais comum para jogadores brasileiros e astros internacionais. O episódio recente mais famoso é o de Lionel Messi, que deixou o PSG rumo ao Inter Miami, time norte-americano presidido por David Beckham. Ramiro, ex-jogador de Cruzeiro, Corinthians e Grêmio, seguiu os mesmos passos em direção aos Estados Unidos, que conta com uma liga que está em constante crescimento. Em conversa exclusiva com o Lance!, o jogador contou por que deixou o Cruzeiro e falou um pouco da sua adaptação no novo país.

Ramiro deixou o Cruzeiro em em dezembro de 2024 após duas temporadas no clube mineiro. No total, foram 54 jogos e três gols marcados. Perguntado sobre o motivo que o motivou em sair do futebol brasileiro e ter fechado com o FC Dallas, o jogador afirmou que buscava mais tranquilidade e tempo para aproveitar os entes queridos.

— No momento familiar em que eu me encontro, com dois filhos, a gente tinha como desejo buscar um pouco mais de qualidade de vida, de tempo com a família, e obviamente consiliar com a parte profissional. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu aceitei esse desafio de conhecer uma nova liga, onde tem grandes jogadores e tem sido uma experiência que tem me agradado bastante — afirmou.

A MLS está em franco crescimento, pelo menos em número de jogadores experientes que atuam no país. Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, Reus, Lloris, entre outros astros que vieram da Europa para desfrutar da qualidade de vida que oferece a MLS. Para Ramiro, contudo, os Estados Unidos têm muito mais a oferecer do que somente viver bem.

— Eu estou competindo em uma liga em que eu entendo que não é uma liga igual à que a gente tem no Brasil, mas ela te entrega muita coisa também. Ela te entrega estádio cheio, te entrega uma qualidade de jogo bacana, te entrega muita intensidade, um treinamento diário de alto nível — avaliou o jogador.

Ramiro desembarcou nos Estados Unidos para jogar no Dallas após passagem de dois anos pelo Cruzeiro. O jogador não renovou seu contrato com o clube mineiro e se juntou ao time dos Estados Unidos sem custos no início de 2025. De lá para cá, Ramiro foi titular em todos os jogos na MLS, sendo peça importante no meio de campo.

Ramiro em ação pelo Dallas, dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Ramiro)

O FC Dallas ocupa a nona colocação da conferência oeste da liga e, neste momento, se classificaria para os play-offs da competição.