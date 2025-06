Herói em diversos momentos da caminhada do PSG pelo título inédito da Champions League, o goleiro Gianluigi Donnarumma tem futuro indefinido. Com vínculo junto ao time francês até o meio do ano que vem, o italiano já iniciou negociações para estendê-lo, porém, ainda sem indícios de que é isso que vai acontecer.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornal francês "L'Equipe", as negociações entre Donnarumma e PSG se encontram no atual estado porque o clube demorou a procurá-lo por uma renovação. Soma-se o fato de que as primeiras propostas não foram bem recebidas pelo estafe do jogador. Recentemente, "Gigi" despistou sobre seu futuro.

continua após a publicidade

— A situação no clube, vou discuti-la nos próximos dias com a diretoria e minha equipe. Por enquanto, ainda é muito cedo — disse Gianluigi Donnarumma.

Pilar do atual projeto esportivo do PSG, Luis Campos vem seguindo o modelo de renovações recentes em que esteve envolvido, que consiste em incluir um salário base reduzido, com cláusulas ligadas a números de partidas disputadas e conquistas. Internamente, o clube vê a postura de Donnarumma e seu estafe como uma "jogada" para valorizá-lo.

continua após a publicidade

— Estou pronto para tudo, mas a primeira opção é permanecer em Paris: encontrei o equilíbrio aqui, a equipe e os torcedores me amam e espero passar muitos anos — comentou o goleiro recentemente.

➡️ John Textor decide vender jogador e causa revolta na torcida

Dupla de Manchester monitora situação de perto

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

Com o entrave envolvendo o Paris Saint-Germain, Donnaruma, por ser um dos melhores goleiros do mundo, desperta, naturalmente, o interesse de grandes clubes da Europa. Dois deles monitoram de perto sua situação: Manchester United e Manchester City.

Ambos já teriam formalizado propostas, que foram bem recebidas pelo goleiro e seu estafe. Donnarumma, inclusive, já teria comentado com alguns companheiros de PSG sobre a eventual ida para o futebol inglês.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.