Indireta para Mbappé? Presidente do PSG faz declaração polêmica

O Paris Saint-Germain foi campeão da Champions League e, desde então, o presidente Nasser Al-Khelaïfi tem dado declarações polêmicas. Na última semana, em entrevista ao portal Al Kass, do Catar, o empresário mandou uma indireta para o ex-astro da equipe Mbappé e todos que duvidavam do título do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mbappé deixou o PSG em maio de 2024, após sete temporadas defendendo as cores do clube francês. Ex-jóia do time, o jogador foi contratado pelo Real Madrid e, no time espanhol, bateu o recorde de jogador com mais gols marcados na primeira temporada no clube, balançando a rede em 43 oportunidades.

continua após a publicidade

Mesmo com a marca, o jogador não garantiu muitos títulos ao Real, que fez uma temporada abaixo do esperado. Já o PSG, acumulou vitórias na temporada 24/25 e venceu, pela primeira vez na história, uma Champions League.

Mbappé, que sempre mostrou vontade de conquistar a Liga dos Campeões, foi para o Real também com esse objetivo, mas ainda não garantiu o título com o time espanhol, que ficou com seu ex-clube.

continua após a publicidade

No início de 2025, o jogador de 26 anos e o PSG tiveram problemas na justiça e trocaram indiretas em declarações. Recentemente, a história ganhou um novo capítulo. Na última semana, o presidente Nasser Al-Khelaïfi comparou o Campeonato Francês, Liga 1, e o Campeonato espanhol, a La Liga, atual competição disputada por Mbappé.

—É mais fácil marcar gols na LaLiga do que na Ligue 1. Luis Enrique representou com orgulho a Ligue 1 e defendeu a competição contra os aficionados da Premier League que a chamam de Liga dos fazendeiros. Acabamos vencendo o Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa na Champions desta temporada. — disse Nasser em entrevista ao Al Kass, do Catar.

➡️Reviravolta: PSG vence Mbappé na Justiça e salva mais de R$ 300 milhões

Mbappé declara voto para jogador do PSG na Bola de Ouro: ‘Ainda preciso explicar?’

Um dos candidatos à Bola de Ouro, Kylian Mbappé não foi egoísta ao ser questionado sobre a premiação. Antes de capitanear a França na disputa pelo terceiro lugar da Nations League, o astro declarou voto no companheiro de seleção Ousmane Dembélé, que conquistou a Tríplice Coroa pelo PSG em 2024/25.

- Sim, votaria em Dembélé. Ainda preciso explicar? As coisas mudam muito rápido, como vimos nos últimos anos. Às vezes, nós não falávamos sobre um jogador, e ele acabava vencendo. Muita coisa pode acontecer até setembro, mas hoje, temos Yamal e Dembélé na corrida, e meu voto é em Dembélé - declarou o atacante.