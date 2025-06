Bayern de Munique e Auckland se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes neste domingo (15), às 13h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente o melhor clube da Alemanha contra um time semi-amador da Nova Zelândia. O local da partida será no Estádio TQL, em Cincinnati (EUA).

Após conquistar o título do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique inicia sua trajetória no Mundial de Clubes como principal candidato à liderança do Grupo C. Já o Auckland, deve encontrar imensa dificuldade para pontuar na competição, por ser o único participante semi-amador.



O duelo deve ser o mais desequilibrado tecnicamente e taticamente em relação aos demais da primeira rodada. Os Bávaros são muito superiores que o clube neozelandês, e devem não apenas buscar os três pontos, como uma goleada.

Sendo uma equipe muito mais estruturada e qualificada tecnicamente, o palpite Bayern de Munique x Auckland vai para a vitória do clube alemão na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Bayern de Munique

O Bayern de Munique voltou, na atual temporada, a conquistar o título do Campeonato Alemão, após ter finalizado sua participação com 82 pontos somados. Na edição 2024/25 da Bundesliga, conquistou o troféu com treze pontos a mais que o vice-líder, Bayer Leverkusen.

Porém, não teve uma boa trajetória na Copa da Alemanha, onde acabou eliminado de forma precoce nas oitavas de final. Também teve um desempenho abaixo do esperado na Liga dos Campeões, onde caiu nas quartas para a Inter.

No Mundial de Clubes, os Bávaros são francos favoritos a terminarem na liderança do Grupo C, em chave com Auckland City, Benfica e Boca Juniors.

As últimas notícias do Auckland

Por outro lado, o Auckland City é o único clube semi-amador da competição, já que alguns jogadores da equipe mantêm outras profissões além de representarem as cores do clube. Mesmo com essa característica atípica, o time segue competitivo no cenário continental.

A presença no Mundial de Clubes se justifica pelo domínio absoluto na Oceania. Além de ser, com folga, o principal representante da Nova Zelândia, o Auckland é também a equipe mais vitoriosa do continente.

Neste ano, conquistou pela quarta vez seguida a Liga dos Campeões da OFC, superando o Hekari United na grande final, pelo placar de 2 a 0.



Onde assistir Bayern de Munique x Auckland?

A partida entre Bayern de Munique e Auckland terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.