Estádio da estreia do Botafogo perde ‘tapetinho’, mas tem gramado perfeito

SEATTLE (EUA) - Na véspera da estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Lumen Field, estádio da primeira partida do alvinegro no Mundial, recebe os últimos retoques neste sábado (14). Envelopada com as cores e símbolo do torneio, a belíssima arena em Seattle está praticamente pronta para o jogo. E com um gramado que, se não é o clássico “tapetinho”, está bem perto disso.

Casa do Seattle Sounders, adversário do Botafogo na estreia do Mundial de Clubes neste domingo, a partir das 23h (de Brasília), do Seattle Reign (da liga de futebol feminino) e do Seattle Seahawks (NFL), o Lumen Field tem gramado sintético, como no Nilton Santos. Mas, para a Copa do Mundo de Clubes, a Fifa exigiu que ele fosse trocado por um natural.

A mudança aconteceu nas últimas semanas, e mesmo sendo feita em cima da hora, surpreende pela qualidade. O Lance! esteve no palco do jogo no fim da manhã deste sábado (hora local) e constatou um gramado em ótimas condições.

No momento em que a reportagem estava no gramado, o escudo do Botafogo estava sendo exibido nas placas de publicidade.

Entorno do Lumen Field lembra o do estádio do Botafogo

O torcedor do Botafogo que for ao Lumen Field para a estreia do time no Mundial de Clubes conseguirá se sentir um pouco em casa. Com diversos food trucks, uma das ruas do entorno lembra muito a área localizada ao lado do Nilton Santos.

Já a experiência dentro do estádio será bem diferente. Com uma estrutura moderna e sem pista de atletismo separando o campo da arquibancada, o torcedor fica bastante próximo ao gramado. Além disso, as áreas comuns oferecem inúmeras opções de lanches e bebidas, de diferentes fornecedores. É possível também comprar artigos esportivos.

