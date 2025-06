O Botafogo anunciou na última sexta-feira uma nova parceria com a Kombans Football Club, da Índia. A intenção do Alvinegro é elevar sua popularidade com o futebol mundial, começando pelo asiático, às vésperas de sua estreia no Mundial de Clubes.

Ação mostra o ínicio de uma idealização, que zela por uma união com o objetivo de estruturar uma relação no modelo de clubes-irmão. O plano será executado em fases, mas visa o desenvolvimento de campings técnicos, até mesmo uma academia de futebol co-branded entre o time brasileiro e indiano.

– A Índia é um mercado estratégico para o Botafogo e para a Eagle. Por meio desta parceria com o Kombans FC, buscamos construir uma presença duradoura e significativa no país, ajudando no crescimento do futebol local e, ao mesmo tempo, expandindo globalmente as marcas do Botafogo e da Eagle Football – declarou o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

Essa colaboração mostra o comprometimento do Botafogo em fazer com que, em diferentes partes do mundo, pessoas conheçam o time e possam se envolver com o Alvinegro. Além da expansão da camisa do clube, a parceria procura desenvolver e fazer com que o mercado de jogadores ganhe diversidade, para buscar talentos e fornecer a oportunidade na modalida é a meta.

– A parceria entre Kombans e Botafogo chega em um momento crucial para o futebol de Kerala. Estamos comprometidos em construir caminhos que inspirem e desenvolvam jovens jogadores desde a base, especialmente em escolas públicas e comunidades carentes. Essa parceria representa o próximo passo do Kombans FC em aproximar o futebol internacional da nossa cidade e das nossas crianças – comparitlhou o KC Chandrahasan, Diretor Executivo do Kombans FC.

Para mostrar que as ideias estão avançadas, os clubes irão investir em um campo de futebol no perimetro do Kombans FC, na cidade de Thiruvananthapuram, com o desejo de impulsionar meninas e meninos da região a terem contato com o esporte. Os treinamentos terão a presença de um técnico da base do Botafogo, que poderá passar a ideaologia do clube na formação de seus atletas. Ação irá impulssionar uma agenda institucional entre os dois times voltadas as atividades esportivas e também uma forma de cravarem os futuros planos da parceria.

Confira os planos de ação dos times

Desenvolver uma academia de futebol entre Botafogo de Futebol e Regatas e Kombans FC, com estruturas e aprofundamentos técnicas e pegadógicas do Glorioso; Botafogo irá enviar profissionais do clube para ajudar na implantação; Combinação de estruturas visando um Centro de Excelência Técnica para formação de atletas e treinadores de alto rendimento; Fornecer uma base para montar e garantir um bom desempenho do time Kombans FC na Super League Kerala, a liga principal de Kerela.

O plano ainda tem a ambição de realizar intercâmbios, transferência de jogadores entre os países Brasil e Índia, amistosos e ações comerciais que envolvem os dois clubes. Com a validade de 12 meses, o Memorando de Entendimento será a base para o desenvolvimento de um contrato definitivo, que terá a meta de marcos legais e operacionais entre os times.

Botafogo no Mundial de Clubes

O Glorioso, está no grupo B, junto com PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. O time brasileiro terá sua estreia no domingo (15), às 23h (de Brasília), contra os americano de Seattle, no estádio Lumen Field.