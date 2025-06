Botafogo x Seattle: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo e Seattle Sounders se enfrentam neste domingo (15) no Estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes de Fifa. A bola rola às 23h (de horário de Brasília), com transmissão do Disney+ por streaming e da TV Globo. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️Arthur Cabral rejeita rótulo de ‘substituto’ e explica escolha pelo Botafogo

O Glorioso chega para a estreia na competição intercontinental em ótima fase sob o comando do técnico Renato Paiva e contando com novos reforços. Se juntaram ao elenco o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Ficha do jogo BOT SEA MUNDIAL 1ª RODADA Data e Hora domingo, 15 de junho de 2025, às 23h (de Brasília) Local Estádio Lumen Field, nos Estados Unidos; Árbitro Glenn Nyberg (SUE) Onde assistir

Do outro lado, o Seattle, que jogará em casa com apoio de seu torcedor, passa por oscilação na temporada. A equipe comandada por Brian Schmetzer ocupa a sexta colocação na tabela da Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS) e vem de duas derrotas, para Minnesota United e Whitecaps, por 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja mais sobre Botafogo x Seattle Sounders:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SEATTLE SOUNDERS

1ª RODADA - GRUPO B - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lumen Field, nos Estados Unidos;

📺 Onde assistir: Disney+, TV Globo, CazéTV e DAZN.

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Savarino; Artur e Igor Jesus.

SEATTLE SOUNDERS: Frei; Roldan, Ragen, Bell e Tolo; Vargas, Roldan, De la Vega, Rusnak e Kent; Jesús Ferreira.