As escalações de Real Madrid e Borussia Dortmund estão definidas. Os dois gigantes do futebol europeu se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA), em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

A principal novidade ficou por conta da equipe merengue. Xabi Alonso escolheu iniciar o confronto com Gonzalo García, que formará dupla de ataque com Vini Jr. O jovem segue a sina de substituir Mbappé, que recupera a forma física após uma gastroenterite aguda e será novamente reserva.

Ausente na fase de grupos, o francês retornou aos gramados no triunfo sobre a Juventus, atuando por cerca de 25 minutos no triunfo por 1 a 0, anotado justamente pelo jovem espanhol, que já tem três gols no torneio. Com a decisão tomada, Alonso repete a escalação da vitória sobre a Velha Senhora.

Pelo lado do Borussia, o técnico Niko Kovac precisou lidar com uma dor de cabeça. O jovem Jobe Bellingham recebeu o segundo cartão amarelo no duelo com o Monterrey e está suspenso, impedindo que a história de enfrentar seu irmão, Jude, fosse contada pelos livros do futebol.

O comandante croata optou por devolver ao capitão Julian Brandt um lugar no time titular, compartilhando o setor central com Pascal Gross e Marcel Sabitzer - outra novidade, entrando no lugar de Nmecha. No comando de ataque, Guirassy continua sendo a principal esperança de gols da equipe alemã.

1️⃣1️⃣ As escalações de Real Madrid e Borussia Dortmund

⚪⚪ REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

⚽ GOL: Thibaut Courtois

⚽ LTD: Trent Alexander-Arnold

⚽ ZAG: Antonio Rüdiger

⚽ ZAG: Dean Huijsen

⚽ LTE: Fran García

⚽ VOL: Aurélien Tchouaméni

⚽ MEI: Federico Valverde

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Jude Bellingham

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Gonzalo García

🟡⚫ BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)

⚽ GOL: Gregor Kobel

⚽ ZAG: Niklas Süle

⚽ ZAG: Waldemar Anton

⚽ ZAG: Ramy Bensebaini

⚽ ALD: Julian Ryerson

⚽ ALE: Daniel Svensson

⚽ MEI: Pascal Gross

⚽ MEI: Julian Brandt

⚽ MEI: Marcel Sabitzer

⚽ SAT: Karim Adeyemi

⚽ CTA: Serhou Guirassy

A bola rola para Real e Borussia às 17h (de Brasília) deste sábado (5), em reedição da final da Champions League de 2023/24, vencida pelos espanhóis por 2 a 0. Quem levar a melhor no duelo avança à semifinal e enfrenta o PSG, atual campeão europeu, que eliminou o Bayern de Munique em triunfo por 2 a 0 no MercedesBenz Stadium, em Atlanta. O duelo acontecerá na quarta-feira (9), às 16h.

