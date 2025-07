A torcida do Bayern de Munique presente no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), não deixa o goleiro do PSG esquecer a grave lesão de Musiala, no primeiro tempo. Donarrumma caiu acidentalmente sobre a perna do adversário e acabou causando a lesão de um dos astros do time alemão. Torcedores do Bayern presentes no estádio vaiam o goleiro durante toda a segunda etapa.

A atitude foi reprovada por internautas. O goleiro se mostrou claramente abalado após perceber a gravidade da lesão e, deixou o campo chorando copiosamente.

⚠️Cenas fortes! Musiala sofre lesão grave

O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, Musiala tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro Donnarumma se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Musiala e Donnarumma dividem bola em jogo entre Bayern e PSG, pelo Mundial (Foto: Reprodução)

O clube ainda não confirmou a gravidade da lesão, mas estima-se que tenha acontecido uma fratura devido à posição da perna no lance. Após Musiala deixar o gramado, o clube mandou um recado ao atleta.

