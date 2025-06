Thiago Silva joga hoje? Escalações de Fluminense x Inter de Milão

CHARLOTTE (EUA) — O Fluminense está escalado para a decisão contra a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O palco do duelo desta segunda-feira (30), 16h (de Brasília), será o estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Contando com o retorno de Thiago Silva, o Tricolor vai a campo com uma nova formação tática e novidades no banco de reservas. Soteldo foi relacionado pela primeira vez e poderá fazer sua estreia com a armadura tricolor.

Escalação do Fluminense

Nos dias de preparação para o confronto, Renato Gaúcho testou o 3-5-2 para espelhar a o time italiano. O capitão Thiago Silva está de volta após sentir um desconforto muscular e forma o trio de zagueiros ao lado de Freytes e Ignácio.

Com a mudança tática, Hércules, titular nos outros jogos, começa no banco, sendo o meio formado por Martinelli, Nonato e Facundo Bernal. Pelos lados, Samuel Xavier e Renê terão a difícil missão de fechar o corredor e impedir o avanço dos alas da Inter. Já à frente, Jhon Arias e Germán Cano serão os responsáveis por colocar a bola na rede.

Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio; Thiago Silva, Freytes e Ignácio; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Renê; Jhon Arias e Germán Cano.

Escalação da Inter de Milão

A equipe italiana conta com o retorno do atacante Marcus Thuram, que só entrou em campo no Mundial na partida de estreia contra o Monterrey. O técnico Chivu também escolheu o esquema com três zagueiros, com uma linha formada por Darmian, De Vrij e Bastoni.

Dessa forma, a Inter vai a campo com: Sommer, Darmian, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Asllani, Mkhitaryan, Barella e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

