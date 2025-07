Palmeiras x Chelsea tem clima amistoso, altinha e churrasco

FILADÉLFIA (EUA) - O clima nos arredores do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, palco do duelo de logo mais entre Palmeiras e Chelsea, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, está bastante amistoso a pouco mais de uma hora antes de a bola rolar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Como vem sendo de costume, churrasco no estacionamento é marca registrada dos palmeirenses antes de o time entrar em campo, assim como uma altinha entre os torcedores dos dois times para acalmar os ânimos dos mais acelerados e ansiosos pelo confronto.

No meio da tarde, cerca de mil torcedores do Verdão se reuniram no City Hall, local onde fica a Prefeitura de Nova York, para apoiar o time antes do duelo decisivo. Os palmeirenses que acompanham a equipe utilizam o metrô e carros para se deslocar até o estádio, deixando seus veículos em um estacionamento próximo.

continua após a publicidade

O local faz parte de um complexo esportivo que abriga arenas de beisebol, futebol americano (NFL) e basquete, todas situadas na mesma região — o mesmo complexo onde o Palmeiras realizou a concentração para a partida contra o Botafogo.