Canal anuncia transmissão do ‘Super Mundial de Clubes’; veja onde assistir

A nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, popularmente conhecida como "Super Mundial", ganhou o primeiro canal para ser exibida no Brasil, a partir de junho. Nas redes sociais, a CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, anunciou a transmissão da competição através do Youtube, de graça.

- O mundo vai se encontrar na CazéTV! É isso mesmo, aqui também vai ser palco da Copa do Mundo de Clubes! A partir de 14 de junho você acompanha tudo, ao vivo, com imagens e de graça, daquele jeito que você já conhece. Vem com a gente - escreveu a Cazé TV nas redes sociais.

A CazéTV fechou a compra dos direitos junto à plataforma esportiva DAZN, que sublicencia a transmissão do torneio. Além da CazéTV, outras emissoras brasileiras podem adquirir os jogos da competição, que acontece nos EUA, e conta com Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)