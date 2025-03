Mundial: conheça o “Messi venezuelano”, joia no caminho do Fluminense

O mundo do futebol vem conhecendo nomes importantes que, se não são considerados substitutos na esfera global, ao menos surgem como possíveis “espelhos” de Lionel Messi para suas seleções nacionais. Em uma história pouco conhecida, no entanto, um nome que ainda busca se consolidar, chegou a ser cogitado. Esse jogador estará no caminho do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA.

Matías Rafael Lacava González, conhecido como Matías Lacava, é um atacante de 22 anos que, nas categorias de base da seleção venezuelana, chegou a ser apontado como o "Messi venezuelano". Embora nunca tenha sido tratado como o sucessor do craque argentino, era visto como um jogador capaz de fazer a diferença em uma das melhores gerações do país, que conta com Yeferson Soteldo, Salomón Rondón e Josef Martínez.

O apelido ganhou força devido às suas características de drible e velocidade, especialmente quando atuou nas categorias de base do Barcelona, aos 9 anos. No entanto, seu contrato foi rescindido por receio do clube espanhol de sofrer uma possível punição da FIFA por contratar um jogador menor de idade.

Após deixar o Barcelona, Lacava passou pelas categorias de base da Lazio (Itália), Puerto Cabello (Venezuela) e Benfica (Portugal) antes de chegar ao Santos. O atleta ainda retornou ao time venezuelano, onde disputou 43 jogos e marcou 11 gols.

No clube da Vila Belmiro, disputou apenas duas partidas como profissional, sem grande destaque. Na sequência, atuou pelo Tondela, de Portugal, onde fez 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Depois, seguiu para o Vizela, também português, somando 42 partidas, dois gols e sete assistências.

De volta ao Brasil, defendeu o Atlético-GO em 12 jogos, sem balançar as redes ou contribuir com assistências. Entre idas e vindas pelo futebol mundial, a grande expectativa pelo atleta, porém, nunca se comprovou dentro de campo.

Desde que chegou ao Ulsan HD, Lacava disputou seis jogos, sendo cinco como titular. O camisa 36 ainda não participou de gols. Pela seleção venezuelana, soma duas partidas pela equipe principal, além de passagens pelas seleções sub-17 e sub-20.

Tabela de jogos do Fluminense

O Fluminense estreia no dia 17 de junho (terça-feira) diante do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League, na abertura do grupo F. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Matías Lacava passou pelo Santos em 2021 (Foto: Divulgação)

O Tricolor voltará a campo no dia 21 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), contra o Ulsan HD (Coreia do Sul), de Matías Lacava, também no MetLife. Concluindo a fase de grupos, o Flu encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo está marcado para o dia 25 de junho (quarta-feira), às 16h.