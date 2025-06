Melhores momentos: veja os gols de Bayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors no Mundial

O Bayern de Munique não teve facilidade, mas venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na noite de sexta-feira (20), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Após um sonoro 10 a 0 no time do Auckland City, da Nova Zelândia, na estreia os alemães encontraram um adversário mais estruturado, mas asseguraram os três pontos e a vaga nas oitavas de final da competição.

O inglês Harry Kane abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa e marcou o seu primeiro gol no Mundial. No segundo tempo, os hermanos empataram com Miguel Merentiel, aos 20 minutos, mas Michael Olise anotou o segundo para o Bayern aos 39 minutos finais e fechou o placar no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

O Bayern de Munique chegou aos seis pontos na primeira posição, enquanto o Boca Juniors segue com apenas um ponto, conquistado após o empate na estreia contra o Benfica. Os portugueses vancerem seu confronto na rodada, goleando o Auckland City por 5 a 0 e chegaram a quatro pontos, na segunda posição. Os próximos jogos do grupo acontecem na próxima terça-feira (24), quando Boca e Benfica brigam pela segunda vaga do Grupo C.

Veja os melhores momentos da partida:

✅ Ficha técnica

Bayern de Munique 2x1 Boca Juniors

1ª rodada - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

🥅 Gols: Harry Kane (BAY - 17' 1T), Miguel Merentiel (BOC - 20'T 2T), Michael Olise (BAY - 39' 2T)

🟨 Cartão amarelo: Leon Goreztka (BAY); Marcos Rojo, Advíncula, Lautaro Di Lollo (BOC)

🟥 Cartão vermelho: -