A configuração do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes poderá ser definida na quarta (23). O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) julgará o caso do León, do México, que foi excluído da competição preventivamente pela Fifa. A ação foi movida pela Alajuelense, da Costa Rica, e pode culminar na remoção definitiva do time mexicano do torneio.

Jogadores do León participam de entrevista coletiva após exclusão do Mundial (Foto: Reprodução/X)

O clube costa-riquenho apresentou uma ação ao TAS em fevereiro de 2025 após realizar uma apelação formal à Fifa ainda em novembro de 2024. A Alajuelense afirma que León e Pachuca, clubes do México controlados pelo mesmo grupo empresarial, não cumprem regras da Fifa sobre a propriedade multiclube. Por isso, o time da Costa Rica solicitou a exclusão de pelo menos um dos clubes mexicanos do torneio.

Em março, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa avaliou as evidências apresentadas sobre o caso e concluiu que a dupla mexicana descumpria parte do regulamento do Mundial de Clubes. Por esse motivo, o León foi excluído da competição pela entidade organizadora.

O Código Disciplinar da Fifa prevê que decisões tomadas pelo Comitê de Apelações podem ser alvo de recursos no TAS. León e Pachuca tentam reverter a decisão desfavorável no tribunal por meio de três ações separadas que serão julgadas no dia 5 de maio.

Quem fica com a vaga no grupo do Flamengo no Mundial?

Uma das regras estabelecidas pela Fifa para o Mundial prevê que dois é o número máximo de clubes participantes de um mesmo país na competição. O limite pode ser excedido se times conterrâneos vencerem mais de duas edições consecutivas da competição continental que garante a vaga para o Mundial. Este é o caso do Brasil, que será representado por Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, últimos quatro campeões da Libertadores que se classificaram para o torneio da Fifa com as conquistas.

A Alajuelense pretende utilizar o limite estabelecido pela Fifa para herdar o lugar do León no grupo do Flamengo pelo ranking da Concacaf, índice utilizado pela entidade para preencher parte das vagas no torneio de clubes. Excluindo times do México e dos Estados Unidos, que já têm dois representantes cada no Mundial, o clube da Costa Rica é o primeiro na classificação.

Jogadores da Alajuelense comemoram título da Copa Centro-Americana da Concacaf de 2023 (Foto: Reprodução /Instagram)

"Segundo as regras do próprio regulamento, a equipe que tem o direito de substituir a excluída é a nossa. Não pode haver mais de dois times do mesmo país. Neste caso, as vagas estão preenchidas por duas equipes dos Estados Unidos (Inter Miami e Seattle Sounders) e do México (Monterrey e Pachuca). Por isso, quem deve herdar a vaga é a equipe com melhor posição no ranking", disse Leon Weinstok, advogado e membro do conselho diretivo da Alajuelense, em entrevista para o Lance!

Outra possibilidade apontada por jornalistas e pela própria Fifa, por meio da figura do presidente Gianni Infantino, é a da realização de um jogo eliminatório entre Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e Club América do México. O clube norte-americano foi o vice-campeão da Copa dos Campeões da Concacaf conquistada pelo León em 2023, enquanto o América é o time mais bem pontuado no ranking da confederação.

Presidente da FIFA atualiza sobre definição do adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

A audiência desta quarta tem grande importância para o futuro do Flamengo no Mundial de Clubes. A menos de dois meses do início do torneio, o time brasileiro ainda não sabe quem enfrentará na última rodada da fase de grupos da competição. O Lance! seguirá na cobertura do caso.