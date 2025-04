Capitão do Chelsea e torcedor do clube desde a infância, Reece James comentou sobre o desafio que será enfrentar o Flamengo e outras equipes no Grupo D do Mundial de Clubes 2025. O lateral-direito, que tem sido utilizado em diferentes posições nesta temporada, falou sobre a expectativa de disputar o torneio como líder da equipe inglesa.

continua após a publicidade

Trajetória no Chelsea

James chegou ao clube aos seis anos e passou por todas as etapas da academia de Cobham. Estreou no time principal em 2019 e, menos de três anos depois, já havia vencido a Liga dos Campeões da UEFA, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA™, com mais de 100 partidas pelo clube.

Em 2023, tornou-se o primeiro jogador formado na base a ser nomeado capitão desde John Terry. Ao todo, já disputou 177 partidas pelo Chelsea, com 13 gols marcados e 23 assistências.

continua após a publicidade

Temporada atual

Após sofrer com lesões na temporada passada e atuar por apenas 482 minutos, James já soma 830 minutos nesta edição, mesmo ainda lidando com problemas físicos. Em janeiro, marcou seu primeiro gol em mais de dois anos contra o Bournemouth. O retorno à seleção inglesa veio em março, com seu primeiro gol pelo país em confronto com a Letônia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 26.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O técnico Enzo Maresca tem utilizado James em posições mais centrais, como volante. Segundo o treinador, ele é um jogador “fantástico”, e vê na versatilidade uma característica importante.

- Acho que é bem simples: se você pode jogar em várias posições, provavelmente vai ter mais tempo de jogo. Sempre que sinto que precisam de mim em qualquer outro setor, gosto de acreditar que posso competir em alto nível e dar o meu melhor pela equipe - afirmou o jogador.

Grupo com o Flamengo

O Chelsea está no Grupo D, que conta com o Flamengo, o Espérance (Tunísia) e um terceiro adversário ainda indefinido. James comentou sobre a diversidade de estilos que o grupo pode oferecer.

- Acho que (enfrentar estilos diferentes) pode nos ajudar, mas claro que não será fácil. Estamos acostumados a jogar contra times europeus ou de regiões próximas, então o estilo de jogo será diferente, assim como a forma como eles se preparam e se organizam. Vai ser difícil. - comentou o jogador inglês.

Reece James na partida contra o Légia Warszawa pela Conference League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Expectativas para o torneio

James afirmou que o objetivo do Chelsea é conquistar o título do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos.

- O objetivo é vencer qualquer competição que disputamos. Temos um elenco incrível, um time incrível, um técnico incrível, e nosso objetivo é conquistar o título. Acho que qualquer troféu dessa importância seria uma grande honra para o clube e, obviamente, conquistá-lo pela primeira vez seria algo histórico - disse James.

Confira os jogos do Chelsea no Mundial de Clubes 2025

🌏 Chelsea (ING) x A definir

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Atlanta

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Espérance (TUN) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 10h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia