Na última semana, a Panini lançou oficialmente o álbum de figurinhas do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O álbum está sendo vendido no site oficial da Panini e também nas principais bancas e lojas de todo o Brasil. A versão brochura custa R$ 19,90, enquanto a capa dura sai por R$ 64,90. Os envelopes com cinco figurinhas são vendidos separadamente por R$ 6,00 cada.

O álbum também está disponível em boxes especiais. Um dos kits inclui o álbum capa dura, uma lata Pocket e 30 pacotes por R$ 244,90. Outro oferece o álbum capa dura metalizado, uma lata Classic e 50 pacotes por R$ 369,90.

Estrutura do álbum

Com um total de 550 cromos, o álbum traz as quatro equipes brasileiras classificadas para o Mundial, além de outros clubes participantes. Cada time ocupa uma página dupla, com 18 figurinhas, incluindo escudo, jogadores e três figurinhas especiais.

As figurinhas especiais são classificadas em três categorias:

"The Chosen One"



"The Emblem"



"The Crowd Hero"



Cada equipe terá um representante em cada uma dessas categorias. Os representantes dos clubes brasileiros nos cromos especiais do álbum oficial do Mundial de Clubes 2025 já foram definidos. Pelo Palmeiras, aparecem Estêvão, Weverton e Gustavo Gómez; pelo Flamengo, os escolhidos são Gerson, De Arrascaeta e Bruno Henrique; o Botafogo é representado por Igor Jesus, Gregore e Savarino; enquanto o Fluminense tem John Arias, Fábio e Thiago Silva entre os destaques.

Cromos especiais e capa do álbum de figurinhas do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação)

Recurso digital inédito

A principal novidade é o lançamento do FIFA Collect, um conteúdo digital acessado por meio de um QR Code presente no álbum. A iniciativa oferece 15 itens digitais lançados mensalmente, inspirados nos álbuns da Panini desde o Mundial de 1970.

Além disso, os colecionadores terão acesso a recompensas como produtos exclusivos da FIFA World Cup 2026 e FIFA Club World Cup 2025, cupons de desconto e outras vantagens.

Panini comenta lançamento

Segundo Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina, o lançamento reforça o vínculo entre a marca e grandes eventos esportivos.

- O novo Mundial de Clubes da FIFA 2025 traz uma competição como nunca vimos no futebol de clubes internacional, e claro que a Panini não poderia ficar de fora. - comentou a representante da Panini.