Ilkay Gundogan foi o destaque do Manchester City na vitória sobre o Al Ain por 6 a 0 neste domingo (22). Com o resultado, o City ficou por um gol de ultrapassar a Juventus na classificação e jogar por um empate para ser líder do Grupo G na última rodada. Com dois gols, o alemão foi eleito o melhor jogador da partida e se mostrou desapontado pelo time não ter conseguido mais um.

— Em alguns momentos foi uma atuação muito boa. Acho que tivemos nossos momentos no primeiro tempo e também na segunda metade do segundo tempo. Infelizmente, começamos o segundo tempo um pouco devagar, então não houve muito tempo no final para marcar mais um gol que nos colocaria à frente da Juventus antes do último jogo da fase de grupos. Isso é um pouco decepcionante, mas acho que o resultado fala por si e foi realmente merecido — analisou.

City comemora gol de Gundogan contra o Al Ain (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— Fiquei um pouco preso entre o que acabou acontecendo no final. Mas também (pensando em) cruzar a bola para o segundo poste, porque eu sabia que, especialmente as segundas bolas, quando sobram, são sempre muito perigosas. Entre essas duas ideias na cabeça, acabou saindo perfeito e, obviamente, eu aceito isso e fiquei muito feliz, porque foi um bom gol de abertura para nós na partida. Feliz também por ter marcado o segundo no segundo tempo e contribuído para a vitória — concluiu Gundogan.

Com o resultado, o City precisa de uma vitória contra a Juventus para assegurar a primeira colocação no Grupo G.

Com destaque de Gundogan, como foi a partida entre Manchester City e Al Ain?

O Manchester City venceu o Al Ain por 6 a 0 pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes e se classificou para as oitavas de final da competição. O jogo foi realizado neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).

Em uma partida sem sustos, os gols foram marcados por Gundogan (2x), Echeverri, Haaland (de pênalti), Oscar Bobb e Cherki.

