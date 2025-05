Vivendo um dos melhores momentos de sua carreira no futebol japonês, o meia Matheus Sávio, atualmente no Urawa Reds, comentou em entrevista exclusiva ao Lance! sobre a possibilidade de retornar ao Brasil. O ex-jogador do Flamengo, que está no Japão desde 2019, não descarta um retorno ao futebol brasileiro, mas deixa claro que está satisfeito com sua trajetória no exterior.

- No futebol não podemos dizer nunca. Eu acompanho e tenho grandes amigos trabalhando e atuando no Brasil. Eu não descarto, mas eu acabei de fazer uma grande transferência no futebol japonês e estou aqui há sete temporadas, super adaptado e no melhor momento da minha carreira. Se for um projeto legal e bom para todos, não teria por que não voltar - declarou o jogador.

Confira a entrevista completa de Matheus Sávio

Matheus Sávio iniciou sua trajetória nas categorias de base do Desportivo Brasil, até ser captado pelo Flamengo em 2014. No ano seguinte, foi promovido ao elenco profissional do Rubro-Negro. Apesar das oportunidades, não conseguiu se firmar na equipe principal e acabou sendo emprestado ao Estoril, de Portugal, e posteriormente ao CSA.

Sem convencer os clubes a manterem o vínculo após os empréstimos, Sávio foi para o Japão, onde iniciou sua jornada no Kashiwa Reysol. Primeiro por empréstimo, e depois em definitivo, com uma transferência avaliada em cerca de 1 milhão de euros. Após quase seis anos no Reysol, o meia acertou com o Urawa Reds no início de 2025, em mais um passo importante na carreira internacional.

Matheus Sávio em campo com a camisa do Urawa Reds (Foto: Divulgação)

Desde então, o brasileiro tem sido destaque na J-League e conquistado espaço com boas atuações. Adaptado ao estilo de jogo e à cultura japonesa, Matheus Sávio comemora a fase atual, mas mantém as portas abertas para um possível retorno ao país natal.