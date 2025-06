O elenco do Flamengo recebeu, após a vitória por 5 a 0 diante do Fortaleza no domingo (1), três dias de folga. A sequência sem treinamentos é visando o Mundial de Clubes. Afinal, o Rubro-Negro embarca para os Estados Unidos no dia 11 de junho. A estreia da equipe de Filipe Luís na competição será no dia 16, quando encara o Espérance, da Tunísia.

Diante deste cenário, o plantel rubro-negro, após o período de descanso, se reapresenta no Ninho do Urubu na quinta-feira. O treinamento está marcado para as 15h30.

Posteriormente, os jogadores terão mais uma folga no domingo. Ou seja, serão quatro dias sem atividades antes da competição internacional. Por outro lado, Filipe Luís terá seis dias para preparar o time.

Jogadores celebram gol contra o Fortaleza (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desfalques nos treinamentos no Ninho

Convocados por suas respectivas seleções nesta data-fifa, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson (Brasil), Arrascaeta e Varela (Uruguai), Plata (Equador) e João Victor e Matheus Gonçalves (Brasil Sub-20) não ficam à disposição para os treinamentos no Ninho do Urubu. Eles se reapresentam ao Rubro-Negro antes da viagem para o Mundial.

Treinamento do Flamengo nos Estados Unidos

O Flamengo chegará em Atlantic City, cidade-base da equipe nos Estados Unidos, na manhã de quinta-feira (12). Assim, o primeiro treino no país norte-americano será na parte da tarde, nas instalações da Universidade de Stockton.

Jogos na fase de grupos do Mundial de Clubes

16/06 – Flamengo x Espérance (Tunísia) – 22h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 20/06 – Flamengo x Chelsea (Inglaterra) – 15h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 24/06 – Los Angeles (Estados Unidos) x Flamengo – 22h (de Brasília)

Estádio: Camping World Stadium, Orlando

